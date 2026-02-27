Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF для Украины на $8,1 млрд.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Новая программа МВФ: что известно

По словам главы правительства, в ближайшее время Украина получит первый транш в размере около $1,5 млрд.

Средства планируется направить на финансирование дефицита государственного бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

— Для нас очень важно, что на пятый год полномасштабной войны, на фоне системных атак на энергетику, Украина имеет гарантированную международную финансовую поддержку партнеров и ресурс для стабильной работы государства, — отметила Свириденко.

По словам премьер-министра, программа, поддержанная МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, которая должна обеспечить покрытие прогнозируемого дефицита государственного бюджета в объеме $136,5 млрд в течение четырех лет.

Она также предусматривает продолжение структурных реформ, которые в предыдущие годы обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность Украины.

Свириденко подчеркнула, что новая программа сотрудничества с МВФ является “якорной” для всей международной финансовой помощи Украине.

Речь идет, в частности, о привлечении до €90 млрд финансирования от Европейского Союза, а также поддержке со стороны стран G7 и международных финансовых институтов.

Кроме того, партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации в области безопасности и экономики.

Ранее в МВФ сообщали, что Украина выполнила предварительные условия для запуска новой программы, в частности приняла государственный бюджет и подала необходимые законодательные инициативы.

В случае одобрения новая программа EFF заменила предыдущее кредитное соглашение с МВФ на $15,5 млрд.

