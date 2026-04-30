Пентагон вивільнив $400 млн, які раніше затримував. Однак терміни постачання озброєння залежатимуть від контрактів і потреб України.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі, повідомляє Bloomberg.

Допомога Україні від США: що відомо

Міністерство оборони США дозволило використання $400 млн військової допомоги Україні, які були схвалені Конгресом ще раніше, але певний час залишалися невикористаними.

За словами очільника Пентагону, ці кошти призначені для зміцнення оборонного потенціалу, зокрема в європейському напрямку, і вже відкриті для укладання контрактів.

— Департамент визнає, що $400 млн було виділено на розбудову європейського потенціалу, і станом на вчора ці кошти вивільнили для контракту, — заявив Гегсет.

Водночас він зазначив, що строки фактичного постачання озброєння в Україну поки що невідомі. Це залежатиме від того, які саме системи чи техніку обере українська сторона.

У Пентагоні додали, що розподіл коштів відбуватиметься з урахуванням рекомендацій Європейського командування Збройних сил США (EUCOM), яке відповідає за координацію допомоги Україні.

Чому кошти затримували

Рішення про розблокування фінансування прозвучало на тлі критики з боку американських законодавців.

Зокрема, сенатор-республіканець Мітч Макконнелл заявляв, що затверджена допомога “лежить без руху” в Пентагоні і не використовується за призначенням.

— Допомога Україні, яку ми ухвалили кілька місяців тому, тепер збирає пил у Пентагоні, – написав Макконнелл у Washington Post.

Він також наголошував, що запити Конгресу щодо пояснення затримки залишалися без чіткої відповіді з боку оборонного відомства.

Водночас у Пентагоні пояснили, що кошти ще не були законтрактовані, а їхнє використання залежить від конкретних потреб України у військовому обладнанні.

