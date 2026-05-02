США планируют вывести около 5 тыс. военнослужащих из Германии и передислоцировать их на территорию Соединенных Штатов и на другие зарубежные базы.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на заявление Пентагона.

США выводят военных из Германии

По словам представителя Министерства обороны США Шона Парнелла, процесс вывода войск продлится от шести до двенадцати месяцев.

После завершения передислокации численность американского контингента в Европе вернется к уровню 2022 года. Ранее Пентагон уже переместил часть сил, в частности бригаду в Румынию, не заменяя ее новыми подразделениями.

В Министерстве обороны США несколько лет рассматривали возможность сокращения военного присутствия в Германии. По данным источников, в Вашингтоне также хотели, чтобы этот шаг стал сигналом для Берлина на фоне напряженности в отношениях.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал подход США к войне с Ираном, заявив об отсутствии четкой стратегии. В ответ президент США Дональд Трамп резко отреагировал в соцсетях, допустив возможность сокращения войск в Германии.

В Пентагоне также отметили, что позиция Германии относительно участия в военных действиях против Ирана вызвала разочарование в США.

Несмотря на запланированное сокращение, Германия останется одним из ключевых центров американского военного присутствия за рубежом — там будет дислоцироваться более 30 тыс. военных, что является вторым показателем в мире после Японии.

Источник : NYT

