Администрация президента США рассматривает возможность уменьшения количества американских военных в Германии.

Об этом заявил Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Сокращение войск США в Германии: что известно

— Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение по этому поводу будет принято в течение ближайшего короткого периода времени, — заявил он.

По данным Reuters, высокопоставленный чиновник Белого дома ранее сообщал, что Трамп обсуждал возможность вывода части американских войск из Европы.

Сейчас смотрят

Согласно данным Центра данных Министерства обороны США, по состоянию на декабрь 2025 года в Европе находилось чуть более 68 тыс. американских военнослужащих. Около 36,4 тыс. из них базируются в Германии.

Для сравнения, в 1985 году в Германии находилось около 250 тыс. американских военных.

Заявление Трампа появилось после встречи главнокомандующего Вооруженными силами Германии Карстена Броера с представителями Пентагона в Вашингтоне. Во время переговоров стороны обсуждали новую военную стратегию Германии.

При этом Бройер не сообщал, что во время этой встречи обсуждалось сокращение американских войск в Германии.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не планирует выводить все американские войска из Европы. По его словам, этот вопрос не поднимался даже в контексте возможных договоренностей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.