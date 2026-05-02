США планують вивести близько 5 тис. військовослужбовців із Німеччини та передислокувати їх на територію Сполучених Штатів і на інші закордонні бази.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на заяву Пентагона.

США виводять військових із Німеччини

За словами речника Міністерства оборони США Шона Парнелла, процес виведення військ триватиме від шести до дванадцяти місяців.

Зараз дивляться

Після завершення передислокації чисельність американського контингенту в Європі повернеться до рівня 2022 року. Раніше Пентагон уже перемістив частину сил, зокрема бригаду до Румунії, не замінюючи її новими підрозділами.

У Міністерстві оборони США кілька років розглядали можливість скорочення військової присутності в Німеччині. За даними джерел, у Вашингтоні також хотіли, щоб цей крок став сигналом для Берліна на тлі напруження у відносинах.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував підхід США до війни з Іраном, заявивши про відсутність чіткої стратегії. У відповідь президент США Дональд Трамп різко відреагував у соцмережах, допустивши можливість скорочення військ у Німеччині.

У Пентагоні також зазначили, що позиція Німеччини щодо участі у військових діях проти Ірану викликала розчарування у США.

Попри заплановане скорочення, Німеччина залишиться одним із ключових центрів американської військової присутності за кордоном — там дислокуватиметься понад 30 тис. військових, що є другим показником у світі після Японії.

Джерело : NYT

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.