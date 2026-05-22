Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России, Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ), после атаки дронов остановил работу установки первичной переработки сырой нефти.

Атака на НПЗ в Нижегородской области

Как сообщает Reuters, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство после атак украинских дронов, произошедших в последние дни.

Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез может перерабатывать 16 млн тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 320 тыс. баррелей в день.

Остановка установки первичной дистилляции сырой нефти-6 на НОРСИ приведет к резкому снижению производства данного НПЗ.

Обычно установка способна перерабатывать 25 700 тонн нефти в сутки, что эквивалентно примерно 190 тыс. баррелей и составляет 53% общей мощности нефтеперерабатывающего завода.

Генеральный штаб Украины сообщил, что нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу вблизи города Кстово в Нижегородской области. НПЗ расположен примерно в 450 км к востоку от Москвы.

Источник : Reuters

