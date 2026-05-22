НПЗ в Нижегородской области частично остановил работу после атаки дронов
- Один из крупнейших НПЗ России сократил объемы производства после удара дронов.
- Завод является четвертым по величине нефтеперерабатывающим предприятием РФ.
- Мощность установки составляет около 190 тыс. баррелей в сутки.
Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России, Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ), после атаки дронов остановил работу установки первичной переработки сырой нефти.
Об этом сообщает Reuters.
Атака на НПЗ в Нижегородской области
Как сообщает Reuters, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство после атак украинских дронов, произошедших в последние дни.
Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез может перерабатывать 16 млн тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 320 тыс. баррелей в день.
Остановка установки первичной дистилляции сырой нефти-6 на НОРСИ приведет к резкому снижению производства данного НПЗ.
Обычно установка способна перерабатывать 25 700 тонн нефти в сутки, что эквивалентно примерно 190 тыс. баррелей и составляет 53% общей мощности нефтеперерабатывающего завода.
Генеральный штаб Украины сообщил, что нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу вблизи города Кстово в Нижегородской области. НПЗ расположен примерно в 450 км к востоку от Москвы.
Кстово на карте
