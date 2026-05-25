Президент Сербії Александр Вучич заявив, що може найближчим часом подати у відставку.

Про це повідомляє Vreme з посиланням на заяву Александра Вучича.

Під час спілкування з журналістами в Пекіні президент Сербії заявив, що його президентський мандат добігає кінця.

Тоді ж Александар Вучич припустив, що може достроково залишити посаду.

— Можливо, незабаром подам у відставку, — сказав сербський лідер.

Водночас Вучич наголосив, що не планує повторювати крок колишнього президента Сербії Бориса Тадича.

Ідеться про ситуацію 2012 року, коли Тадич подав у відставку за десять місяців до завершення президентського терміну, щоб об’єднати президентські та парламентські вибори та посилити позиції своєї партії.

Президент Сербії також висловився щодо масштабних протестів, які відбулися у Белграді. Вучич назвав акції протесту “порожніми” та заявив, що вони нібито не мали чіткого змісту.

Крім того, він поставив під сумнів кількість учасників мітингів. За його словами, три спецслужби оцінили кількість протестувальників у межах від 30,5 до 34,3 тис. осіб, а влада прийняла найвищу оцінку.

Також Вучич звинуватив організаторів акцій у відповідальності за інциденти після завершення протестів.

Водночас Сербська прогресивна партія, яку очолює Вучич, оголосила про проведення власних зборів наприкінці червня.

За даними ЗМІ, масштабні протести у Сербії почалися після обвалення даху залізничного вокзалу у 2024 році, внаслідок чого загинули 16 людей.

Студентські акції швидко переросли в масовий антиурядовий рух. Опозиція та активісти звинувачують владу в корупції, некомпетентності та безкарності.

У серпні 2025 року протести переросли в сутички з поліцією. Тоді шестеро правоохоронців дістали поранення. 38 осіб затримали.

