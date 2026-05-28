Голова британської служби електронної розвідки GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила, що від початку повномасштабної війни Росія могла втратити майже пів мільйона військових убитими.

Про це вона сказала під час свого першого публічного виступу на посаді керівниці розвідки у Блетчлі-Парку, повідомляє The Guardian.

Втрати РФ у війні в Україні

За словами Кіст-Батлер, нові розвідувальні дані свідчать про надзвичайно високий рівень втрат російської армії у війні проти України. Водночас точну цифру загиблих вона не назвала, зазначивши лише, що оцінка наближається до пів мільйона.

Зараз дивляться

Також очільниця GCHQ заявила, що російські війська вперше з кінця 2022 року почали відступати на окремих ділянках фронту в Україні.

Раніше російські втрати оцінювали нижче. Зокрема, видання Медуза та Медіазона на основі відкритих даних і реєстрів спадщини повідомляли про приблизно 352 тис. загиблих російських військових.

У Великій Британії наголошують, що значні втрати РФ пов’язані з постійними спробами Москви просунутися на сході України та повністю окупувати Донбас.

За оцінками західних партнерів, щомісяця Росія втрачає близько 30 тис. військових убитими та пораненими. Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що від 15 до 20 тис. російських солдатів щомісяця гинуть.

Кіст-Батлер також попередила про зростання загроз з боку Росії для Великої Британії та Європи. За її словами, Москва продовжує активно цікавитися критичною інфраструктурою, зокрема підводними кабелями та трубопроводами.

Вона наголосила, що британська розвідка разом із союзниками працює над протидією російським кібер- та підводним операціям.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.