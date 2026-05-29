Польські політики назвали скандальним рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені Героїв УПА.

Зеленський пояснив його “відновленням історичних традицій”. Президент Польщі Кароль Навроцький погрожує відібрати в Зеленського почесну державну нагороду.

Перейменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА

У середу, 27 травня, напередодні дня Сил спеціальних операцій ЗСУ, Зеленський присвоїв почесне найменування імені Героїв УПА окремому центру спеціальних операцій Північ ССО.

В указі глави держави зазначається, що мета цього рішення – “відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України”.

У четвер, 28 травня, відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром. Йому висловили протест і пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Українські історики називають реакцію польської влади занадто гострою, а рішення щодо назв підрозділів – внутрішньою справою України.

Українська влада поки що не реагує на критичні заяви з Польщі.

Обурення польських політиків

Коли стало відомо про присвоєння спецпідрозділу імені Героїв УПА, новину підхопили праві та ультраправі польські політики, які назвали це рішення обурливим і почали вимагати від влади Польщі “конкретних рішень”.

Одним із перших рішення розкритикував колишній міністр освіти та кандидат на посаду прем’єра від партії Право і справедливість (PiS) Пшемислав Чарнек.

– Важко назвати це інакше, ніж демонстрацією крайньої невдячності щодо народу, який від першого дня війни відкрив перед Україною свої кордони, – цитує Чарнека видання Rzeczpospolita.

Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що зняв український прапор із грудей і більше не підтримуватиме президента Володимира Зеленського, однак продовжить допомагати українському народу.

Цю заяву Валенса зробив після участі президента Зеленського в церемонії перепоховання одного з лідерів ОУН Андрія Мельника.

Туск закликав президентів не сваритися

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також відреагував на розгортання скандалу довкола присвоєння елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Туск закликав президентів України та Польщі не сваритись через минуле, оскільки від цього виграє хтось інший.

– Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший. Президент України повинен нарешті це зрозуміти. Президент Польщі теж. Поки не стало запізно – написав в Х прем’єр Польщі.

