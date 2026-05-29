За даними останніх опитувань, які опублікувало видання The Economist, Дональд Трамп цього тижня став найменш популярним президентом США з моменту запуску відповідних досліджень у 2009 році.

Який рейтинг Трампа зараз: що показують результати опитувань

Його чистий рейтинг схвалення становить мінус 24%. Це сигналізує про зниження довіри навіть серед частини виборців, які раніше підтримували його політичний курс.

Окремо погіршилась оцінка зовнішньополітичного курсу. Чистий рейтинг схвалення Трампа в цій сфері опустився до мінус 20%.

Аналітики пов’язують це насамперед із війною в Ірані, яка стала одним із ключових факторів зростання невдоволення та політичної нестабільності в суспільних оцінках дій адміністрації.

Чому падає рейтинг Трампа: економіка як головний фактор невдоволення

Найсильніше на рейтинг Трампа впливає економічна ситуація. Близько трьох чвертей американців (75%) оцінюють стан економіки як “задовільний” або “поганий”, а 63% вважають, що ситуація погіршується.

Агресивно та роздратовано громадяни оцінюють інфляцію та ціни, а чистий рейтинг Трампа за цим напрямом становить мінус 43%, що є найнижчим показником за весь поточний термін.

Зростання цін відчутне й у повсякденному житті. До початку війни в Ірані середня ціна бензину становила менше ніж $3 за галон, тоді як зараз вона зросла до $4,48.

Політичні наслідки: ризики для республіканців

Погіршення економічних настроїв уже має політичні наслідки. Згідно з прогностичною моделлю, демократи мають приблизно 90% шансів отримати контроль над Палатою представників на майбутніх проміжних виборах. Сенат нагадує дві команди, що перетягують канат без чіткої переваги однієї зі сторін.

Попри це, Трамп продовжує зміцнювати позиції всередині Республіканської партії. Завдяки його підтримці, зокрема, перемогу в праймеріз здобувають лояльні кандидати, як-от Кен Пакстон у Техасі. Водночас політики, які вступали з ним у конфлікт, зазнають поразок, серед них сенатор Білл Кессіді та конгресмен Томас Мессі.

Однак експерти застерігають, що лояльність у праймеріз не гарантує успіху на загальних виборах, особливо на тлі низького загальнонаціонального рейтингу президента.

Рейтинг Дональда Трампа: хто підтримує президента

Соціологічні дані показують чіткі розриви в електоральних групах. Найбільшу підтримку Трамп має серед білих чоловіків і традиційного республіканського електорату. Водночас молодь і представники етнічних меншин не схвалюють його політику.

Також нижчий рівень підтримки спостерігається серед людей із вищою освітою — випускників коледжів і магістратур. Навіть виборці пенсійного віку, які зазвичай схиляються до республіканців, цього разу ставляться нейтрально.

Різні пріоритети виборців: що хвилює американців

Політичні пріоритети у США залишаються розділеними за партійною лінією. Для республіканців ключовими темами залишаються імміграція, податки та державні витрати. Демократи ж більше зосереджені на питаннях охорони здоров’я та зміни клімату.

Ці розбіжності формують різні політичні групи та підсилюють поляризацію суспільства.

Аналітики зазначають, що суспільні настрої у США дедалі сильніше визначаються економічними факторами. Як показують історичні дані, інфляція, війни та кризи здатні різко змінювати політичні пріоритети виборців.

У нинішніх умовах саме економічна ситуація, а не партійні лояльності, може стати ключовим фактором результатів майбутніх виборів у США.

