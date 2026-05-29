В городе Галац (Румыния) в ночь на 29 мая российский дрон залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в десятиэтажное жилое здание. Это произошло во время ночной атаки на Украину.

Об этом сообщили Министерство национальной обороны Румынии, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU) и румынские СМИ.

Дрон РФ врезался в многоэтажку в городе Галац: что известно

В ночь на 29 мая Россия совершила очередную атаку на украинские населенные пункты вблизи румынской границы.

Перед инцидентом власти Румынии объявили воздушную тревогу через систему RO-Alert в уездах Галац, Тулча и Брэила.

Для контроля воздушной ситуации в небо подняли два истребителя F-16 с авиабазы Фетешти.

В Минобороны Румынии заявили, что пилоты имели разрешение на поражение целей в течение всего периода тревоги.

Однако один из беспилотников вошел в воздушное пространство страны и упал в городе Галац.

A Russian drone has entered Romanian airspace and crashed into a residential building.

The drone flew directly into an apartment in the city of Galați. A major fire broke out.

Several people were injured in the explosion. Over 30 emails of condemnation from NATO and the EU are… pic.twitter.com/x4ql359DMS — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) May 29, 2026

— Дрон врезался в многоквартирный дом, после чего произошел взрыв и возник пожар в квартире, расположенной на 10-м этаже… Два человека, находившиеся в квартире, самостоятельно эвакуировались, — отметили в IGSU.

Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania. pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd — OSINTdefender (@sentdefender) May 28, 2026

В Минобороны Румынии подтвердили, что это был именно российский дрон (Герань-2), и он взорвался в момент удара.

– Беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, его отслеживали радары в южной части Галаца. Он упал на крышу многоквартирного дома, после чего вспыхнул пожар, — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным СМИ, ссылающимся на местные власти, беспилотник врезался в надстройку над шахтой лифта на крыше, после чего упал на крышу и взорвался.

Всего в результате взрыва повреждены:

две лестничные клетки дома;

лифтовая шахта;

квартира на десятом этаже;

окна в многоэтажке;

по меньшей мере пять автомобилей возле дома.

По предварительным данным румынских спецслужб, взорвался весь боевой заряд беспилотника.

Fire and rescue services rush to the site of a Russian drone attack on a residential building in Galați, Romania. pic.twitter.com/jaQUag4Syq — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Известно, что два человека получили легкие ранения и были госпитализированы. Как сообщила директор областной службы скорой помощи Галаца Даниэла Энчу, женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний парень пережил острую реакцию на стресс.

Еще двум жителям оказали помощь на месте из-за панических атак.

Кроме того, из дома эвакуировали около 70 человек. Спасатели проверяют конструкции сооружения, чтобы оценить безопасность дальнейшего проживания.

По данным Минобороны Румынии, всего с начала полномасштабной войны в Украине обломки или беспилотники падали на территории Румынии уже 47 раз, из них 12 случаев зафиксировано только в 2026 году.

Напомним, что в конце апреля 2026 года после очередной российской атаки на Украину в Румынии уже находили обломки беспилотников вблизи города Галац.

Тогда повреждения получили электроопора и хозяйственная постройка, а для мониторинга ситуации румынская сторона также поднимала истребители.

