В румынском городе Галац дрон РФ врезался в многоэтажку: есть пострадавшие
- Российский дрон врезался в многоэтажку в румынском городе Галац.
- В результате инцидента вспыхнул пожар, есть пострадавшие.
В городе Галац (Румыния) в ночь на 29 мая российский дрон залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в десятиэтажное жилое здание. Это произошло во время ночной атаки на Украину.
Об этом сообщили Министерство национальной обороны Румынии, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU) и румынские СМИ.
Дрон РФ врезался в многоэтажку в городе Галац: что известно
В ночь на 29 мая Россия совершила очередную атаку на украинские населенные пункты вблизи румынской границы.
Перед инцидентом власти Румынии объявили воздушную тревогу через систему RO-Alert в уездах Галац, Тулча и Брэила.
Для контроля воздушной ситуации в небо подняли два истребителя F-16 с авиабазы Фетешти.
В Минобороны Румынии заявили, что пилоты имели разрешение на поражение целей в течение всего периода тревоги.
Однако один из беспилотников вошел в воздушное пространство страны и упал в городе Галац.
A Russian drone has entered Romanian airspace and crashed into a residential building.
The drone flew directly into an apartment in the city of Galați. A major fire broke out.
Several people were injured in the explosion.
Over 30 emails of condemnation from NATO and the EU are… pic.twitter.com/x4ql359DMS
— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) May 29, 2026
— Дрон врезался в многоквартирный дом, после чего произошел взрыв и возник пожар в квартире, расположенной на 10-м этаже… Два человека, находившиеся в квартире, самостоятельно эвакуировались, — отметили в IGSU.
Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania. pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd
— OSINTdefender (@sentdefender) May 28, 2026
В Минобороны Румынии подтвердили, что это был именно российский дрон (Герань-2), и он взорвался в момент удара.
– Беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, его отслеживали радары в южной части Галаца. Он упал на крышу многоквартирного дома, после чего вспыхнул пожар, — сообщили в оборонном ведомстве.
По данным СМИ, ссылающимся на местные власти, беспилотник врезался в надстройку над шахтой лифта на крыше, после чего упал на крышу и взорвался.
Всего в результате взрыва повреждены:
- две лестничные клетки дома;
- лифтовая шахта;
- квартира на десятом этаже;
- окна в многоэтажке;
- по меньшей мере пять автомобилей возле дома.
По предварительным данным румынских спецслужб, взорвался весь боевой заряд беспилотника.
Fire and rescue services rush to the site of a Russian drone attack on a residential building in Galați, Romania. pic.twitter.com/jaQUag4Syq
— OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026
Известно, что два человека получили легкие ранения и были госпитализированы. Как сообщила директор областной службы скорой помощи Галаца Даниэла Энчу, женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний парень пережил острую реакцию на стресс.
Еще двум жителям оказали помощь на месте из-за панических атак.
Кроме того, из дома эвакуировали около 70 человек. Спасатели проверяют конструкции сооружения, чтобы оценить безопасность дальнейшего проживания.
По данным Минобороны Румынии, всего с начала полномасштабной войны в Украине обломки или беспилотники падали на территории Румынии уже 47 раз, из них 12 случаев зафиксировано только в 2026 году.
Напомним, что в конце апреля 2026 года после очередной российской атаки на Украину в Румынии уже находили обломки беспилотников вблизи города Галац.
Тогда повреждения получили электроопора и хозяйственная постройка, а для мониторинга ситуации румынская сторона также поднимала истребители.