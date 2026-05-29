У місті Галац (Румунія) у ніч на 29 травня російський дрон залетів у повітряний простір Румунії та врізався у десятиповерховий житловий будинок. Це сталося під час нічної атаки на Україну.

Про це повідомили Міністерство національної оборони Румунії, Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (IGSU) та румунські ЗМІ.

Дрон РФ врізався у багатоповерхівку в місті Галац: що відомо

У ніч проти 29 травня Росія здійснила чергову атаку на українські населені пункти поблизу румунського кордону.

Перед інцидентом влада Румунії оголосила повітряну тривогу через систему RO-Alert у повітах Галац, Тулча та Бреїла.

Для контролю повітряної ситуації в небо підняли два винищувачі F-16 з авіабази Фетешті.

У Міноборони Румунії заявили, що пілоти мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги.

Однак один із безпілотників увійшов у повітряний простір країни та впав у місті Галац.

– Дрон врізався в багатоквартирний будинок, після чого стався вибух і виникла пожежа в квартирі, розташованій на 10-му поверсі… Двоє людей, які перебували в квартирі, самостійно евакуювалися, – зазначили в IGSU.

У Міноборони Румунії підтвердили, що це був саме російський дрон (Герань-2), і він вибухнув у момент удару.

– Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, його відстежували радари в південній частині Галаца. Він впав на дах багатоквартирного будинку, після чого спалахнула пожежа, – повідомили в оборонному відомстві.

За даними ЗМІ, які посилаються на місцеву владу, безпілотник врізався у надбудову над шахтою ліфта на даху, після чого впав на дах і вибухнув.

Загалом унаслідок вибуху пошкоджено:

  • дві сходові клітки будинку;
  • ліфтову шахту;
  • квартиру на десятому поверсі;
  • вікна у багатоповерхівці;
  • щонайменше п’ять автомобілів біля будинку.

За попередніми даними румунських спецслужб, вибухнув увесь бойовий заряд безпілотника.

Наразі відомо, що двоє людей дістали легкі поранення та були госпіталізовані. Як повідомила директорка обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу , жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес.

Ще двом мешканцям надали допомогу на місці через панічні атаки.

Крім того, з будинку евакуювали близько 70 людей. Рятувальники перевіряють конструкції споруди, щоб оцінити безпеку подальшого проживання.

За даними Міноборони Румунії, загалом від початку повномасштабної війни в Україні уламки або безпілотники падали на території Румунії вже 47 разів, з них 12 випадків зафіксовано лише у 2026 році.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2026 року  після чергової російської атаки на Україну в Румунії вже знаходили уламки безпілотників поблизу міста Галац.

Тоді пошкоджень зазнали електроопора та господарська споруда, а для моніторингу ситуації румунська сторона також піднімала винищувачі.

