У місті Галац (Румунія) у ніч на 29 травня російський дрон залетів у повітряний простір Румунії та врізався у десятиповерховий житловий будинок. Це сталося під час нічної атаки на Україну.

Про це повідомили Міністерство національної оборони Румунії, Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (IGSU) та румунські ЗМІ.

У ніч проти 29 травня Росія здійснила чергову атаку на українські населені пункти поблизу румунського кордону.

Перед інцидентом влада Румунії оголосила повітряну тривогу через систему RO-Alert у повітах Галац, Тулча та Бреїла.

Для контролю повітряної ситуації в небо підняли два винищувачі F-16 з авіабази Фетешті.

У Міноборони Румунії заявили, що пілоти мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги.

Однак один із безпілотників увійшов у повітряний простір країни та впав у місті Галац.

A Russian drone has entered Romanian airspace and crashed into a residential building.

The drone flew directly into an apartment in the city of Galați. A major fire broke out.

Several people were injured in the explosion. Over 30 emails of condemnation from NATO and the EU are… pic.twitter.com/x4ql359DMS — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) May 29, 2026

– Дрон врізався в багатоквартирний будинок, після чого стався вибух і виникла пожежа в квартирі, розташованій на 10-му поверсі… Двоє людей, які перебували в квартирі, самостійно евакуювалися, – зазначили в IGSU.

Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania. pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd — OSINTdefender (@sentdefender) May 28, 2026

У Міноборони Румунії підтвердили, що це був саме російський дрон (Герань-2), і він вибухнув у момент удару.

– Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, його відстежували радари в південній частині Галаца. Він впав на дах багатоквартирного будинку, після чого спалахнула пожежа, – повідомили в оборонному відомстві.

За даними ЗМІ, які посилаються на місцеву владу, безпілотник врізався у надбудову над шахтою ліфта на даху, після чого впав на дах і вибухнув.

Загалом унаслідок вибуху пошкоджено:

дві сходові клітки будинку;

ліфтову шахту;

квартиру на десятому поверсі;

вікна у багатоповерхівці;

щонайменше п’ять автомобілів біля будинку.

За попередніми даними румунських спецслужб, вибухнув увесь бойовий заряд безпілотника.

Fire and rescue services rush to the site of a Russian drone attack on a residential building in Galați, Romania. pic.twitter.com/jaQUag4Syq — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Наразі відомо, що двоє людей дістали легкі поранення та були госпіталізовані. Як повідомила директорка обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу , жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес.

Ще двом мешканцям надали допомогу на місці через панічні атаки.

Крім того, з будинку евакуювали близько 70 людей. Рятувальники перевіряють конструкції споруди, щоб оцінити безпеку подальшого проживання.

За даними Міноборони Румунії, загалом від початку повномасштабної війни в Україні уламки або безпілотники падали на території Румунії вже 47 разів, з них 12 випадків зафіксовано лише у 2026 році.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2026 року після чергової російської атаки на Україну в Румунії вже знаходили уламки безпілотників поблизу міста Галац.

Тоді пошкоджень зазнали електроопора та господарська споруда, а для моніторингу ситуації румунська сторона також піднімала винищувачі.

