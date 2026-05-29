У румунському місті Галац дрон РФ врізався у багатоповерхівку: є постраждалі
- Російський дрон врізався у багатоповерхівку в румунському місті Галац.
- Внаслідок інциденту спалахнула пожежа, є постраждалі.
У місті Галац (Румунія) у ніч на 29 травня російський дрон залетів у повітряний простір Румунії та врізався у десятиповерховий житловий будинок. Це сталося під час нічної атаки на Україну.
Про це повідомили Міністерство національної оборони Румунії, Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (IGSU) та румунські ЗМІ.
Дрон РФ врізався у багатоповерхівку в місті Галац: що відомо
У ніч проти 29 травня Росія здійснила чергову атаку на українські населені пункти поблизу румунського кордону.
Перед інцидентом влада Румунії оголосила повітряну тривогу через систему RO-Alert у повітах Галац, Тулча та Бреїла.
Для контролю повітряної ситуації в небо підняли два винищувачі F-16 з авіабази Фетешті.
У Міноборони Румунії заявили, що пілоти мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги.
Однак один із безпілотників увійшов у повітряний простір країни та впав у місті Галац.
A Russian drone has entered Romanian airspace and crashed into a residential building.
The drone flew directly into an apartment in the city of Galați. A major fire broke out.
Several people were injured in the explosion.
– Дрон врізався в багатоквартирний будинок, після чого стався вибух і виникла пожежа в квартирі, розташованій на 10-му поверсі… Двоє людей, які перебували в квартирі, самостійно евакуювалися, – зазначили в IGSU.
Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania. pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd
— OSINTdefender (@sentdefender) May 28, 2026
У Міноборони Румунії підтвердили, що це був саме російський дрон (Герань-2), і він вибухнув у момент удару.
– Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, його відстежували радари в південній частині Галаца. Він впав на дах багатоквартирного будинку, після чого спалахнула пожежа, – повідомили в оборонному відомстві.
За даними ЗМІ, які посилаються на місцеву владу, безпілотник врізався у надбудову над шахтою ліфта на даху, після чого впав на дах і вибухнув.
Загалом унаслідок вибуху пошкоджено:
- дві сходові клітки будинку;
- ліфтову шахту;
- квартиру на десятому поверсі;
- вікна у багатоповерхівці;
- щонайменше п’ять автомобілів біля будинку.
За попередніми даними румунських спецслужб, вибухнув увесь бойовий заряд безпілотника.
Fire and rescue services rush to the site of a Russian drone attack on a residential building in Galați, Romania.
— OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026
Наразі відомо, що двоє людей дістали легкі поранення та були госпіталізовані. Як повідомила директорка обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу , жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес.
Ще двом мешканцям надали допомогу на місці через панічні атаки.
Крім того, з будинку евакуювали близько 70 людей. Рятувальники перевіряють конструкції споруди, щоб оцінити безпеку подальшого проживання.
За даними Міноборони Румунії, загалом від початку повномасштабної війни в Україні уламки або безпілотники падали на території Румунії вже 47 разів, з них 12 випадків зафіксовано лише у 2026 році.
Нагадаємо, що наприкінці квітня 2026 року після чергової російської атаки на Україну в Румунії вже знаходили уламки безпілотників поблизу міста Галац.
Тоді пошкоджень зазнали електроопора та господарська споруда, а для моніторингу ситуації румунська сторона також піднімала винищувачі.