Силы обороны поразили РЛС в Крыму и склады оккупантов в Донецкой области
В ночь на 29 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли серии ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях Украины.
Среди пораженных целей — радиолокационная станция СТ-68 в Крыму, склады боеприпасов и пункты управления противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По данным Генштаба, украинские военные поразили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей СТ-68 в Феодосии на временно оккупированном полуострове Крым.
Эта РЛС используется российскими войсками для обнаружения и сопровождения воздушных целей в системе противовоздушной обороны.
Также под удары попали пункты управления беспилотниками оккупантов в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.
Кроме того, Силы обороны поразили склады материально-технических средств российской армии вблизи Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также склад боеприпасов в районе Грабового в Донецкой области.
Отдельно в Генштабе сообщили о подтвержденном уничтожении пункта управления российского подразделения в районе Парасковиевки Донецкой области, который был поражен 27 мая.
По предварительным данным, безвозвратные потери противника в результате этого удара составили 18 военнослужащих.
Накануне, 25 мая и в ночь на 26 мая, Силы обороны Украины нанесли серии ударов по военным объектам российских оккупантов.
Тогда под поражение попали командные пункты, пункты управления беспилотниками, склады материально-технического обеспечения и топливная логистика врага.
Также была подтверждена остановка работы Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ после удара, нанесенного 21 мая.
Кроме того, украинские военные поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию Ярославль и радиолокационную станцию 1Л125 Ниобий-СВ на временно оккупированной Луганщине.