Уночі проти 29 травня дрони атакували Волгоградську, Ярославську області та Краснодарський край РФ.

Є дані про пожежу на заводі Лукойл-Волгограднефтепереработка, вибухи неподалік оборонного підприємства Титан-Барикади, займання промислової зони поблизу Ярославля, а також на території морського порту Темрюк у Краснодарському краї РФ.

Про це заявили губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв, а також повідомляє Telegram-канал Astra.

Волгоград: удари по НПЗ Лукойлу та заводу Титан-Барикади

Місцева влада заявила про атаку безпілотників на об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Зокрема, у Краснооктябрському районі Волгограда пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Також повідомлялося про займання на хімічному підприємстві в місті Волзький та об’єктах паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда.

Водночас OSINT-аналітики Astra повідомляють, що після атаки виникла пожежа на території НПЗ Лукойл-Волгограднефтепереработка.

Підприємство є найбільшим нафтопереробним заводом Волгоградської області та одним із ключових активів компанії Лукойл. Щороку там переробляють понад 15 млн тонн нафти та виробляють бензин, дизельне й авіаційне пальне.

За підрахунками Astra, це щонайменше десята атака на цей НПЗ від початку повномасштабної війни.

Крім того, аналітики встановили, що пошкоджений багатоквартирний будинок розташований приблизно за два кілометри від підприємства Титан-Барикади.

Це один із найбільших виробників озброєння в Росії, де створюють пускові установки для стратегічних ракетних комплексів Ярс, Тополь-М і Сармат, а також пускові установки для оперативно-тактичних комплексів Іскандер-М.

Ярославль: пожежа на промзоні

Також безпілотники атакували Ярославську область.

За словами губернатора Михайла Євраєва, частина дронів влучила в об’єкти зберігання пального, через що виникла пожежа на території промислової зони.

На тлі атаки тимчасово перекривали виїзд із Ярославля в напрямку Москви. Згодом рух транспорту відновили.

За даними Astra, поблизу місця перекриття розташована велика промислова зона, де працюють нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС, нафтобаза та інші паливно-енергетичні об’єкти.

Краснодарський край: пожежа на території порту Темрюк

Крім того, у Краснодарському краї після падіння уламків безпілотника сталася пожежа на території морського порту Темрюк.

За попередніми даними, постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучили 47 рятувальників та 14 одиниць техніки.

