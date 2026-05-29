Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент України Володимир Зеленський, генсек НАТО Марк Рютте, глава європейської дипломатії Кая Каллас та інші політики висловили підтримку Румунії після влучання російського дрона у багатоповерхівку в муніципалітеті Галац.

Влучання дрона в Румунії: що кажуть в ЄС, НАТО та Україні

Генсек НАТО Марк Рютте

– Я щойно поговорив із президентом Румунії Нікушором Даном щодо російського дрона, який влучив у житловий будинок у Галаці. Я запевнив його в абсолютній солідарності НАТО з Румунією та висловив співчуття постраждалим унаслідок цього інциденту, – написав Рютте у мережі Х.

Він підтвердив, що НАТО захищатиме “кожен дюйм території союзників”. Рютте наголосив, що блок надалі посилюватиме готовність од стримування та оборони від будь-яких загроз, Зокрема, від дронів.

– Безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас. Вони продовжують атакувати цивільних і цивільну інфраструктуру по всій Україні. І минула ніч вкотре показала, що наслідки їхньої незаконної агресивної війни не зупиняються на кордоні, – впевнений генсек НАТО.

Він наголосив, що “війна Росії має закінчитися, так само як і нехтування Росією безпекою цивільного населення”.

– Ми продовжимо зміцнювати наше стримування та оборону вдома, а також і надалі підтримуватимемо Україну в її захисті від російської агресії, – додав Рютте.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

– Російська агресивна війна перейшла ще одну межу. Вторгнення російського дрона вразило густонаселений район у Румунії, поранивши цивільних. На території ЄС, – прокоментувала глава Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн висловила “солідарність із Румунією та її народом” та пообіцяла посилювати тиск на Росію.

– Ми готуємо 21-й пакет санкцій, – зазначила вона.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта

Кошта висловив солідарність з Румунією після падіння російського БпЛА на житловий будинок, внаслідок чого постраждали цивільні.

– Ескалація Росії на території ЄС є безрозсудною та безвідповідальною. Я найрішучішим чином засуджую це порушення національного повітряного простору Румунії та міжнародного права, – наголосив він.

Президент Євроради додав, що ЄС єдиний у посиленні тиску на Росію через санкції та зміцненні оборонних спроможностей, зокрема вздовж східного кордону.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас

Дипломатка назвала падіння російського дрона на житлові будинки “кричущим на серйозним порушенням суверенітету Румунії та європейського повітряного простору”.

– Сьогодні вранці я поговорила з міністеркою закордонних справ Оаною Цою, щоб висловити повну солідарність ЄС із Румунією. Росія вже давно перестала поважати кордони, – сказала Каллас.

Вона наголосила, що не можна дозволяти Москві безкарно порушувати європейський повітряний простір.

– Учора міністри закордонних справ ЄС пообіцяли посилити тиск на Росію, збільшити підтримку України та інвестувати у власну оборонну готовність Європи, – зауважила Каллас.

Посол США в НАТО Метью Вітакер

– Ми підтримуємо нашого союзника по НАТО – Румунію – і засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки – з постраждалими в Галаці. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, – зазначив він в Х.

Президент України Володимир Зеленський

Глава української держави наголосив, що необхідно посилювати тиск на Росію, щоб “війна не затягувалася і не розширювалася”.

– Минулої ночі росіяни здійснили навмисний удар по нашому південному регіону – Одеській області, яка межує з Румунією. Це була чергова цинічна атака на цивільну інфраструктуру в наших містах і наших водах, спрямована проти цивільних контейнеровозів, – розповів президент.

За словами Зеленського, один з дронів, аналог Шахеда, влучив у житловий будинок у Румунії.

– Бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним способом за цих обставин, – зазначив він.

Президент Чехії Петер Павел

Павел назвав удар російського безпілотника по житловому будинку в Галаці безпрецедентним і абсолютно неприйнятним.

– Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням цього інциденту. Тому я однозначно підтримую заклик президента Румунії Дана до рішучої міжнародної реакції. Росія має чітко усвідомити, що ми не будемо терпіти таких атак, – заявив президент Чехії в Х.

Що відомо про інцидент з російським дроном у Румунії

У ніч проти 29 травня Росія атакувала населені пункти України поблизу румунського кордону.

У Румунії оголосили повітряну тривогу в повітах Галац, Тулча та Бреїла. Для моніторингу повітряної ситуації в небо підняли два винищувачі F-16.

Пілоти мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу дії тривоги. Однак один із БпЛА порушив повітряний простір країни та впав у місті Галац.

Дрон врізався в багатоповерхівку, вибухнув у момент удару і спричинив пожежу на 10 поверсі. Двоє мешканців квартири самостійно евакуювалися.

У Міноборони Румунії підтвердили, що це був російський дрон типу Герань-2.

