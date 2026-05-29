Закликають відмовитися від вступу в ЄС: РФ зі своїм військовим блоком звернулась до Вірменії
- Країни ЄАЕС та ОДКБ закликали Вірменію офіційно визначитися зі своїм подальшим геополітичним курсом.
- У заяві йдеться, що Єреван має обрати між євроінтеграцією та подальшим членством у Євразійському економічному союзі.
- Відносини Вірменії з Росією та ОДКБ погіршилися після подій у Нагірному Карабасі у 2023 році, після чого Єреван активніше почав зближуватися із Заходом.
Країни-учасниці Євразійського економічного союзу та Організації Договору про колективну безпеку закликали Вірменію офіційно визначитися зі своїм подальшим геополітичним курсом.
Звернення країн ЄАЕС та ОДКБ до Вірменії
Заяву, яка опублікована на сайті Кремля, підписали президенти Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану. У документі лідери цих країн закликали Єреван якнайшвидше провести загальнонаціональний референдум щодо подальшого зовнішньополітичного вектора Вірменії.
Зокрема, у заяві йдеться, що Вірменія має офіційно обрати між вступом до Європейського Союзу та подальшим членством у ЄАЕС. Автори документа стверджують, що євроінтеграційні прагнення Єревана можуть створити “серйозні ризики для економічної безпеки” інших країн союзу.
Крім того, на саміті ЄАЕС у грудні 2026 року планують розглянути можливі наслідки призупинення дії Договору про союз щодо Вірменії.
До складу ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія.
Нагадаємо, що відносини між Єреваном і Москвою почали погіршуватися після подій вересня 2023 року, коли Вірменія розкритикувала ОДКБ за бездіяльність під час операції Азербайджану в Нагірному Карабасі.
Після цього Вірменія стала активніше розвивати співпрацю із Заходом і водночас дистанціюватися від Росії.