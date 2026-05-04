Украина и Армения возобновляют активный политический диалог после многолетней паузы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Как прошла встреча Зеленского с Пашиняном

Владимир Зеленский оценил встречу со своим армянским коллегой как “хорошую” и подчеркнул, что это был первый визит президента Украины в Армению за последние 24 года.

– Важно, что возобновляем активный диалог между нашими странами. Обсудили ситуацию в регионе и вызовы безопасности и угрозы. Я проинформировал о дипломатической работе по достижению реального мира, – заявил он.

Особое внимание было уделено развитию экономического партнерства между странами. Зеленский предложил возобновить работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести следующее заседание этого года в Киеве.

Напомним, Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване рассказал, что Россия может отказаться от военной техники на параде 9 мая из-за опасений атак дронов над Красной площадью.

Источник : Офіс президента

