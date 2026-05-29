Применение статьи 4 НАТО оправдано — МИД Румынии об ударе по дому в Галаце
В Румынии заявили, что падение российского дрона на многоэтажку в городе Галац является инцидентом, который оправдывает рассмотрение вопроса о применении статьи 4 НАТО.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел Румынии Оана Цою, сообщает Digi 24.
По словам Оаны Цою, инцидент с российским дроном относится к категории событий, которые оправдывают применение статьи 4 НАТО.
Этот механизм предусматривает консультации между странами-членами Североатлантического договора в случае угрозы безопасности одного из государств блока.
— Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование таких инструментов, — заявила Цою.
Она также сообщила, что румынская сторона имеет подтверждение российского происхождения беспилотника, который врезался в жилой дом.
Глава румынского МИД сообщила, что посла Российской Федерации вызвали в Министерство иностранных дел.
По ее словам, Бухарест в ближайшее время объявит о дальнейших дипломатических шагах в ответ на инцидент и обсудит ситуацию с союзниками по НАТО и Европейскому Союзу.
— Безопасность Румынии является нашим абсолютным приоритетом, — подчеркнула Цою.
Президент созвал Совет национальной безопасности
Президент Румынии Никушор Дан сообщил о созыве заседания Высшего совета обороны страны (CSAT).
По его словам, падение российского дрона на жилой дом в Галаце стало самым серьезным инцидентом на территории Румынии с начала полномасштабной войны России против Украины.
— Мы примем пропорциональные меры в отношении Российской Федерации, — заявил президент.
Никушор Дан подчеркнул, что ответственность за инцидент полностью лежит на России, а само событие стало прямым следствием российской агрессии против Украины.
Президент также сообщил, что Румыния уже проинформировала союзников по НАТО и партнеров в ЕС о ситуации.
Кроме того, Бухарест официально обратился к партнерам с просьбой усилить противодроновую оборону на территории страны и восточном фланге союза.
Также Румыния намерена поинформировать об инциденте Совет Безопасности ООН.
Напомним, что в ночь на 29 мая российский дрон во время атаки на Украину залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в десятиэтажный жилой дом в городе Галац.
В результате взрыва и пожара повреждена квартира на десятом этаже, лифтовая шахта, две лестничные клетки и по меньшей мере пять автомобилей. Два человека получили легкие ранения.
В Минобороны Румынии подтвердили, что речь идет о российском беспилотнике типа Герань-2.