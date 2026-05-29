В Румынии заявили, что падение российского дрона на многоэтажку в городе Галац является инцидентом, который оправдывает рассмотрение вопроса о применении статьи 4 НАТО.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел Румынии Оана Цою, сообщает Digi 24.

В Румынии допускают применение статьи 4 НАТО

По словам Оаны Цою, инцидент с российским дроном относится к категории событий, которые оправдывают применение статьи 4 НАТО.

Сейчас смотрят

Этот механизм предусматривает консультации между странами-членами Североатлантического договора в случае угрозы безопасности одного из государств блока.

— Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование таких инструментов, — заявила Цою.

Она также сообщила, что румынская сторона имеет подтверждение российского происхождения беспилотника, который врезался в жилой дом.

Глава румынского МИД сообщила, что посла Российской Федерации вызвали в Министерство иностранных дел.

По ее словам, Бухарест в ближайшее время объявит о дальнейших дипломатических шагах в ответ на инцидент и обсудит ситуацию с союзниками по НАТО и Европейскому Союзу.

— Безопасность Румынии является нашим абсолютным приоритетом, — подчеркнула Цою.

Президент созвал Совет национальной безопасности

Президент Румынии Никушор Дан сообщил о созыве заседания Высшего совета обороны страны (CSAT).

По его словам, падение российского дрона на жилой дом в Галаце стало самым серьезным инцидентом на территории Румынии с начала полномасштабной войны России против Украины.

— Мы примем пропорциональные меры в отношении Российской Федерации, — заявил президент.

Никушор Дан подчеркнул, что ответственность за инцидент полностью лежит на России, а само событие стало прямым следствием российской агрессии против Украины.

Президент также сообщил, что Румыния уже проинформировала союзников по НАТО и партнеров в ЕС о ситуации.

Кроме того, Бухарест официально обратился к партнерам с просьбой усилить противодроновую оборону на территории страны и восточном фланге союза.

Также Румыния намерена поинформировать об инциденте Совет Безопасности ООН.

Напомним, что в ночь на 29 мая российский дрон во время атаки на Украину залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в десятиэтажный жилой дом в городе Галац.

В результате взрыва и пожара повреждена квартира на десятом этаже, лифтовая шахта, две лестничные клетки и по меньшей мере пять автомобилей. Два человека получили легкие ранения.

В Минобороны Румынии подтвердили, что речь идет о российском беспилотнике типа Герань-2.

Источник : Українська правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.