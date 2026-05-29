У Румунії заявили, що падіння російського дрона на багатоповерхівку в місті Галац є інцидентом, який виправдовує розгляд питання про застосування статті 4 НАТО.

Про це заявила виконувачка обов’язків міністра закордонних справ Румунії Оана Цою, повідомляє Digi 24.

У Румунії допускають застосування статті 4 НАТО

За словами Оани Цою, інцидент із російським дроном належить до категорії подій, які виправдовують застосування статті 4 НАТО.

Зараз дивляться

Цей механізм передбачає консультації між країнами-членами Північноатлантичного договору в разі загрози безпеці однієї з держав союзу.

— Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання таких інструментів, — заявила Цою.

Вона також повідомила, що румунська сторона має підтвердження російського походження безпілотника, який врізався у житловий будинок.

Очільниця румунського МЗС повідомила, що посла Російської Федерації викликали до Міністерства закордонних справ.

За її словами, Бухарест найближчим часом оголосить про подальші дипломатичні кроки у відповідь на інцидент та обговорить ситуацію із союзниками по НАТО й Європейському Союзу.

— Безпека Румунії є нашим абсолютним пріоритетом, — наголосила Цою.

Президент скликав Раду національної безпеки

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив про скликання засідання Вищої ради оборони країни (CSAT).

За його словами, падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці стало найсерйознішим інцидентом на території Румунії від початку повномасштабної війни Росії проти України.

— Ми ухвалимо пропорційні заходи щодо Російської Федерації, — заявив президент.

Нікушор Дан наголосив, що відповідальність за інцидент повністю лежить на Росії, а сама подія стала прямим наслідком російської агресії проти України.

Президент також повідомив, що Румунія вже проінформувала союзників по НАТО та партнерів у ЄС про ситуацію.

Крім того, Бухарест офіційно звернувся до партнерів із проханням посилити протидронову оборону на території країни та східному фланзі блоку.

Також Румунія має намір повідомити про інцидент Раду Безпеки ООН.

Нагадаємо, що вночі проти 29 травня російський дрон під час атаки на Україну залетів у повітряний простір Румунії та врізався у десятиповерховий житловий будинок у місті Галац.

Унаслідок вибуху та пожежі пошкоджено квартиру на десятому поверсі, ліфтову шахту, дві сходові клітки та щонайменше п’ять автомобілів. Двоє людей дістали легкі поранення.

У Міноборони Румунії підтвердили, що йдеться про російський безпілотник типу Герань-2.

Джерело : Українська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.