Минобороны Румынии не смогло сбить российский дрон, который в результате упал на жилой дом в Галаце в ночь на 29 мая, из-за нехватки времени и юридических ограничений.

Об этом заявил бригадный генерал Георг Максим, которого цитируют в Digi 24.

Георге Максим отметил, что румынские военные столкнулись, в частности, с юридическим ограничением, ведь они не могут вести огонь так, чтобы это не задело воздушное пространство Украины.

– Кроме того, для поражения воздушной цели требуется определенное время, предусматривающее обнаружение, идентификацию и поражение. Четыре минуты, которые мы располагали, были чрезвычайно коротким сроком, – объяснил бригадный генерал.

По его словам, у Румынии есть системы ПВО, которые были спроектированы и изготовлены до 2023 года, когда война дронов еще только началась.

Он добавил, что Бухарест постоянно заботится о совершенствовании этих систем.

Генерал добавил, что в Министерстве обороны постоянно работают над адаптацией законодательной базы, чтобы ограничить такие ситуации, как произошедшая минувшей ночью.

Максим также ответил на вопрос, почему не сработали системы Гепард.

По его словам, армия имеет ограничения по размещению таких систем в условиях мира.

– Мы должны иметь согласие владельцев, субъектов хозяйствования, чтобы размещать такие системы, которые имеют ограниченное действие от 1,5 км до 6 км… Потому что частная собственность защищена законом. Сейчас мирное время. Там, где мы получили согласие, мы установили систему. Там, где мы не получили согласия, мы не устанавливали, – подытожил генерал.

Между тем представитель Министерства национальной обороны Кристиан Поповичи в эфире Digi24, отвечая на вопрос, почему не был сбит беспилотник, сообщил, что Румыния “не может рисковать создавать больше угроз, чем может предотвратить”.

Кроме того, как заявил Поповичи, у румынской армии есть строгие ограничения.

Напомним, в НАТО осудили Россию из-за падения дрона на жилой дом в Румынии. А Бухарест обвинил Москву в “серьезной и безответственной эскалации”.

