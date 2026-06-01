Бомба замедленного действия: “теневой флот” грозит экологической катастрофой
- Более половины танкеров теневого флота РФ находятся в критическом техническом состоянии и создают риск аварий.
- Их продолжают использовать для перевозки нефти из-за высоких прибылей и ограничений, что затрудняет их утилизацию.
Значительная часть нефтяных танкеров, работающих в составе “теневого флота” по обходу международных санкций, требует немедленного вывода из эксплуатации. Подавляющее большинство судов этого флота принадлежит России.
Из-за износа судов и недостаточного технического обслуживания мир может столкнуться с масштабной экологической катастрофой.
Об этом пишет Financial Times.
Угроза экологической катастрофы от “теневого флота” РФ
По оценкам судоброкерской компании Clarksons, в состав мирового “теневого флота” входит около 1 800 судов, из которых примерно 1 500 являются нефтяными или продуктовыми танкерами.
Многие из них эксплуатируются более 20 лет — это возраст, после которого коммерческие суда обычно списывают и отправляют на утилизацию.
Генеральный директор крупнейшей в мире компании по утилизации судов GMS Partnership Анил Шарма заявил, что значительная часть таких танкеров уже не отвечает требованиям безопасной эксплуатации.
— Минимум треть (ред. — следует утилизировать), возможно, больше. Я бы честно считал, что это больше половины, — отметил он.
По словам Шармы, годы работы в агрессивной морской среде приводят к коррозии корпусов и износу критически важных систем, что существенно повышает риск аварий.
Подобную оценку ситуации дал и руководитель судоходной компании CMB Tech Александр Саверис.
Он назвал состояние многих судов бомбой замедленного действия.
— Это бомба замедленного действия, и я думаю, что все в судоходстве это знают. Эти вещи не застрахованы, плохо обслуживаются, имеют некачественную команду на борту, это просто ожидающая своего времени авария. И действительно это большая неожиданность, что не произошло никаких крупных аварий, — подчеркнул Саверис.
Несмотря на очевидные риски, владельцы подсанкционных танкеров продолжают использовать их максимально долго, пишет издание.
Причиной является высокая прибыль от перевозки нефти в условиях нестабильности на энергетических рынках и напряженной ситуации в районе Персидского залива.
В то же время утилизация таких судов усложняют санкционные ограничения.
По данным FT, легальные механизмы списания и переработки подсанкционных танкеров остаются ограниченными, а согласование соответствующих процедур может занять месяцы.
В настоящее время компания GMS получила разрешение американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на утилизацию четырех санкционных танкеров, связанных с иранским нефтяным сектором.
Дополнительным фактором стала ситуация вокруг Ормузского пролива. Часть старых танкеров используется как плавучие хранилища для нефти или остается заблокированной в регионе из-за логистических трудностей.
В отрасли ожидают, что после нормализации судоходства количество судов, которые пойдут на переработку, может резко возрасти.
Несмотря на отсутствие масштабных катастроф, инциденты с утечками нефти и опасные ситуации с участием “теневого флота” уже фиксировались.
Эксперты предупреждают, что дальнейшее использование подержанных танкеров увеличивает вероятность серьезной аварии с последствиями для морских экосистем и международного судоходства.
Следует отметить, что российский “теневой флот” стал одним из главных инструментов обхода западных санкций против нефтяного сектора РФ.
Именно с помощью сети старых танкеров Кремль продолжает экспортировать нефть в третьи страны, поддерживая поступления в бюджет, из которого финансируется война против Украины.
В то же время ухудшение технического состояния этих судов создает не только экономические и санкционные риски, но и потенциальную угрозу масштабных экологических последствий для морских акваторий в разных регионах мира.
Ранее мы сообщали, что российские суда из “теневого флота” могут использовать Starlink для координации перевозок нефти в обход санкций.
Тогда представитель президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что любое содействие таким операциям фактически помогает финансировать войну против Украины, и призвал компанию-владельца сервиса реагировать на возможные злоупотребления.
Также он отметил, что РФ может применять замену GPS-сигналов для сокрытия маршрутов и усложнения отслеживания судов.