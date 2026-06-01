Значительная часть нефтяных танкеров, работающих в составе “теневого флота” по обходу международных санкций, требует немедленного вывода из эксплуатации. Подавляющее большинство судов этого флота принадлежит России.

Из-за износа судов и недостаточного технического обслуживания мир может столкнуться с масштабной экологической катастрофой.

Об этом пишет Financial Times.

Сейчас смотрят

Угроза экологической катастрофы от “теневого флота” РФ

По оценкам судоброкерской компании Clarksons, в состав мирового “теневого флота” входит около 1 800 судов, из которых примерно 1 500 являются нефтяными или продуктовыми танкерами.

Многие из них эксплуатируются более 20 лет — это возраст, после которого коммерческие суда обычно списывают и отправляют на утилизацию.

Генеральный директор крупнейшей в мире компании по утилизации судов GMS Partnership Анил Шарма заявил, что значительная часть таких танкеров уже не отвечает требованиям безопасной эксплуатации.

— Минимум треть (ред. — следует утилизировать), возможно, больше. Я бы честно считал, что это больше половины, — отметил он.

По словам Шармы, годы работы в агрессивной морской среде приводят к коррозии корпусов и износу критически важных систем, что существенно повышает риск аварий.

Подобную оценку ситуации дал и руководитель судоходной компании CMB Tech Александр Саверис.

Он назвал состояние многих судов бомбой замедленного действия.

— Это бомба замедленного действия, и я думаю, что все в судоходстве это знают. Эти вещи не застрахованы, плохо обслуживаются, имеют некачественную команду на борту, это просто ожидающая своего времени авария. И действительно это большая неожиданность, что не произошло никаких крупных аварий, — подчеркнул Саверис.

Несмотря на очевидные риски, владельцы подсанкционных танкеров продолжают использовать их максимально долго, пишет издание.

Причиной является высокая прибыль от перевозки нефти в условиях нестабильности на энергетических рынках и напряженной ситуации в районе Персидского залива.

В то же время утилизация таких судов усложняют санкционные ограничения.

По данным FT, легальные механизмы списания и переработки подсанкционных танкеров остаются ограниченными, а согласование соответствующих процедур может занять месяцы.

В настоящее время компания GMS получила разрешение американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на утилизацию четырех санкционных танкеров, связанных с иранским нефтяным сектором.

Дополнительным фактором стала ситуация вокруг Ормузского пролива. Часть старых танкеров используется как плавучие хранилища для нефти или остается заблокированной в регионе из-за логистических трудностей.

В отрасли ожидают, что после нормализации судоходства количество судов, которые пойдут на переработку, может резко возрасти.

Несмотря на отсутствие масштабных катастроф, инциденты с утечками нефти и опасные ситуации с участием “теневого флота” уже фиксировались.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее использование подержанных танкеров увеличивает вероятность серьезной аварии с последствиями для морских экосистем и международного судоходства.

Следует отметить, что российский “теневой флот” стал одним из главных инструментов обхода западных санкций против нефтяного сектора РФ.

Именно с помощью сети старых танкеров Кремль продолжает экспортировать нефть в третьи страны, поддерживая поступления в бюджет, из которого финансируется война против Украины.

В то же время ухудшение технического состояния этих судов создает не только экономические и санкционные риски, но и потенциальную угрозу масштабных экологических последствий для морских акваторий в разных регионах мира.

Ранее мы сообщали, что российские суда из “теневого флота” могут использовать Starlink для координации перевозок нефти в обход санкций.

Тогда представитель президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что любое содействие таким операциям фактически помогает финансировать войну против Украины, и призвал компанию-владельца сервиса реагировать на возможные злоупотребления.

Также он отметил, что РФ может применять замену GPS-сигналов для сокрытия маршрутов и усложнения отслеживания судов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.