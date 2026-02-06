Энергетика, банки и теневой флот: ЕС готовит 20-й пакет санкций против России
- Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России.
- ЕС предлагает полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти.
- В санкционный список добавили еще 43 судна теневого флота РФ.
Европейская комиссия представила проект 20-го пакета санкций ЕС против России, в котором акцент сделан на энергетике, финансовых услугах и торговле.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
20-й пакет санкций ЕС против РФ
Новый пакет антироссийских санкций сосредоточен на российском экспорте энергоносителей, ограничит финансовые услуги и введет ряд торговых ограничений.
20-й пакет санкций перед утверждением Советом ЕС должны обсудить. Документ должны единогласно поддержать все 27 государств Европейского Союза.
– Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В сфере энергетики мы вводим полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти, – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен.
Новый санкционный пакет должен еще больше сократить доходы России от энергоносителей и затруднить поиск покупателей для ее нефти.
По словам президента Еврокомиссии, судоходство является глобальным бизнесом, а потому должен быть полный запрет для России в координации с партнерами-единомышленниками после решения G7.
В санкционный список, по словам фон дер Ляйен, внесли еще 43 судна российского теневого флота. Таким образом, общее количество подсанкционных судов достигает 640 единиц.
Новые санкции должны затруднить России покупку танкеров и добавляют запрет на предоставление технического обслуживания и других услуг для танкеров для сжиженного природного газа и ледоколов. Это также значительно помешает российскому экспорту.
— Это дополняет наш запрет на импорт сжиженного газа, согласованный 19 пакетом и Регламентом RepowerEU, — отмечает Урсула фон дер Ляйен.
Ограничения банковской системы РФ
Также в новом пакете санкций против ЕС прописаны ограничения для банковской системы России и ее способности создавать альтернативные платежные каналы.
– Мы вносим в список еще 20 российских региональных банков, и мы будем принимать меры против криптовалют, компаний, которые ими торгуют, и платформ, которые делают возможной торговлю криптовалютами, чтобы закрыть путь для обхода санкций, – подчеркнула президент Еврокомиссии.
Санкции будут действовать и против нескольких банков в третьих странах, которые способствуют незаконной торговле подсанкционными товарами.
Запреты на товары и услуги из РФ
Также санкции вводят новые запреты на товары и услуги – от резины до тракторов и услуг по кибербезопасности, на сумму более €360 млн.
– Мы также вводим новые запреты на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов, которые еще не находятся под санкциями, на сумму более €570 млн. И мы вводим дальнейшие ограничения на экспорт товаров и технологий, в частности на материалы, используемые для производства взрывчатки, – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен.
Вводится квота на аммиак для ограничения существующего импорта.