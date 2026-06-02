Украина активно сотрудничает с Европейским Союзом в ходе подготовки 21-го пакета санкций против России и рассчитывает на учет собственных предложений.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время вечернего видеообращения во вторник, 2 июня.

21-й пакет санкций против РФ: Украина сотрудничает с ЕС

— Сейчас работа в Евросоюзе по 21-му пакету санкций ведется. Нами ведется активно. Мы рассчитываем, что наши украинские предложения по санкциям будут работать, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость усиления механизмов, которые сделают невозможным обход уже введенных санкционных ограничений.

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Также глава государства заявил, что 21-й пакет санкций должен охватывать все меры, способные ограничить российское военное производство.

Напомним, 21-й пакет санкций Европейского Союза против России должен быть утвержден до 15 июля 2026 года в связи с дедлайном обновления ценового потолка на российскую нефть, пишет Европейская правда.

Европейская комиссия планирует завершить подготовку и представить новый пакет санкций ЕС против РФ 8 или 9 июня.

Как сообщает Politico, новый пакет будет предусматривать утверждение лимита цены на российскую нефть.

Действующее ограничение истекает этим летом, и при отсутствии соответствующих решений его уровень будет повышен автоматически.

Государства-члены ЕС настаивают на сохранении нынешнего ценового потолка, что должно лишить Москву возможности получать дополнительные доходы вследствие роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Также Евросоюз может ввести санкции против российских энергетических компаний Лукойл и Роснефть.

Кроме того, в пакет могут войти новые ограничения в отношении судов российского “теневого флота”.

Среди вероятных решений также рассматривается внесение в санкционный список патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви.

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