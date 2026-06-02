Україна активно співпрацює з Європейським Союзом під час підготовки 21-го пакета санкцій проти Росії та розраховує на врахування власних пропозицій.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього відеозвернення у вівторок, 2 червня.

21-й пакет санкцій проти РФ: України співпрацює з ЄС

— Зараз триває активна робота в Євросоюзі щодо 21-го пакета санкцій. Ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати, – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності посилення механізмів, які унеможливлять обхід уже запроваджених санкційних обмежень.

Зараз дивляться

Також глава держави заявив, що 21-й пакет санкцій має охоплювати всі заходи, здатні обмежити російське воєнне виробництво.

Нагадаємо, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути затверджений до 15 липня 2026 року у зв’язку з дедлайном оновлення цінової стелі на російську нафту, пише Європейська правда.

Європейська комісія планує завершити підготовку та представити новий пакет санкцій ЄС проти РФ 8 або 9 червня.

Як повідомляє Politico, новий пакет передбачатиме затвердження ліміту ціни на російську нафту.

Чинне обмеження спливає цього літа, і за відсутності відповідних рішень його рівень буде підвищено автоматично.

Держави-члени ЄС наполягають на фіксації нинішньої цінової межі, що має позбавити Москву можливості отримувати додаткові доходи внаслідок підвищення цін на нафту, спричиненого війною на Близькому Сході.

Також Євросоюз може запровадити санкції щодо російських енергетичних компаній Лукойл та Роснефть.

Окрім цього, до пакета можуть увійти нові обмеження стосовно суден російського “тіньового флоту”.

Серед ймовірних рішень також розглядається внесення до санкційного списку патріарха Кирила, очільника Російської православної церкви.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.