Венгрия достигла договорённости с Украиной по правам венгерского меньшинства, которая может повлиять на переговоры о вступлении в ЕС.

Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил в Facebook.

Соглашение Киева и Будапешта по правам венгерского меньшинства

По его словам, после нескольких недель переговоров Киев и Будапешт согласовали всеобъемлющее соглашение, предусматривающее расширение языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерской общины на Закарпатье.

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— За три недели нам удалось достичь того, чего (бывший премьер-министр Венгрии, — Ред.) Виктор Орбан и его команда не смогли достичь за 10 лет, — подчеркнул он.

В процессе переговоров участвовали украинские и венгерские эксперты, представители политических организаций венгерского меньшинства и церкви.

Мадьяр сообщил, что украинская сторона согласилась в ближайшее время внести согласованные изменения в законодательство.

По его словам, это должно обеспечить расширение прав венгерской общины в сферах образования, культуры, использования языка и политического представительства.

— Обязательства Украины будут отражены также в плане действий, который Украина должна выполнить перед Европейским Союзом. Если это произойдёт, правительство Венгрии даст согласие на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины, — добавил венгерский лидер.

Венгерский язык в образовании и медицине

Также, по словам Мадьяра, Украина согласилась восстановить систему школ для национальных меньшинств.

Венгерский язык сможет использоваться не только в учебном процессе, но и в школьной документации и внутренней коммуникации учебных заведений.

Ученикам разрешат использовать венгерскую символику, исполнять венгерский гимн во время торжеств, использовать национальный флаг и венгероязычные надписи в школах.

Свидетельства и аттестаты также можно будет оформлять на венгерском языке.

Выпускные и вступительные экзамены разрешат сдавать на венгерском языке, а также отдельно сдавать экзамен по венгерскому языку и литературе.

Перечень обязательных предметов, преподаваемых на украинском языке в школах национальных меньшинств, будут расширять только с согласия родителей.

— Украинская сторона гарантировала, что школы национальных меньшинств будут сохраняться даже при меньшем количестве учеников, — заявил Мадьяр.

Отдельный блок договорённостей касается языкового вопроса. По словам премьер-министра Венгрии, в населённых пунктах, где венгры составляют более 10% населения, будет разрешено свободное использование венгерской символики.

Кроме того, венгерский язык можно будет использовать при оказании медицинских услуг, проведении спортивных мероприятий, научных конференций и политической деятельности.

Также предусмотрена возможность предвыборной агитации на венгерском языке, печати избирательных бюллетеней и официальных информационных материалов.

Представители венгерского меньшинства будут иметь право свободно сохранять традиции, отмечать национальные праздники, проводить культурные и религиозные мероприятия на венгерском языке, а также создавать собственные культурные и образовательные учреждения.

Мадьяр подчеркнул, что Венгрия и далее не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз.

По его словам, если Украина выполнит все 33 переговорных раздела, необходимых для членства, в Венгрии планируют провести юридически обязательный референдум по этому вопросу.

— Если Украине удастся закрыть все 33 раздела переговоров о вступлении в течение 10 или 15 лет, наша страна проведет юридически обязательный референдум по этому вопросу, — подытожил он.

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