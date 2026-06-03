Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр резко отреагировал на расследование венгерских медиа, в котором утверждается, что его предшественник Виктор Орбан лично санкционировал операцию по задержанию украинских инкассаторов и изъятию имущества Ощадбанка в марте.

Мадьяр о расследовании по рейду против Ощадбанка

В Facebook Мадьяр отреагировал на информацию расследования, что Орбан фактически руководил действиями правоохранителей и спецслужб в ручном режиме и лично инициировал рейд против Ощадбанка.

– Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решение о проведении рейдов или затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность, – заявил Мадяр.

Его комментарий появился после публикации расследования Telex об украинском “золотом конвое” – операции по задержанию инкассаторов и изъятию средств Ощадбанка, которая произошла 5 марта вблизи Будапешта. Авторы материала утверждают, что именно Орбан стоял за решением провести рейд и даже определил дату сделки.

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В расследовании отмечается, что операция не имела правовых оснований и была политически мотивированной. Ее якобы использовали как инструмент давления на Украину, в частности для разблокирования нефтепровода Дружба.

Напомним, что 6 мая Венгрия вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, изъятые в Будапеште в марте. Это произошло после поражения партии Орбана Фидес на выборах.

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