Угорщина досягла домовленості з Україною щодо прав угорської меншини, яка може вплинути на переговори про вступ до ЄС.

Про це прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив у Facebook.

Угода Києва і Будапешта щодо прав угорської меншини

За його словами, після кількох тижнів перемовин Київ і Будапешт погодили всеосяжну угоду, що передбачає розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської громади на Закарпатті.

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– За три тижні нам вдалося досягти того, чого (колишній прем’єр-міністр Угорщини, – Ред.) Віктор Орбан та його команда не змогли досягти за 10 років, – наголосив він.

У процесі переговорів брали участь українські та угорські експерти, представники політичних організацій угорської меншини та церкви.

Мадяр повідомив, що українська сторона погодилася найближчим часом внести узгоджені зміни до законодавства.

За його словами, це має забезпечити розширення прав угорської громади у сферах освіти, культури, використання мови та політичного представництва.

– Зобов’язання України будуть відображені також у плані дій, який Україна має виконати перед Європейським Союзом. Якщо це відбудеться, уряд Угорщини дасть згоду на відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України, – додав угорський лідер.

Угорська мова в освіті і медицині

Також, за словами Мадяра, Україна погодилася відновити систему шкіл для національних меншин.

Угорська мова зможе застосовуватися не лише у навчальному процесі, а й у шкільній документації та внутрішній комунікації закладів освіти.

Учням дозволять використовувати угорську символіку, виконувати угорський гімн під час урочистостей, застосовувати національний прапор та угорськомовні написи у школах.

Свідоцтва та атестати також можна буде оформлювати угорською мовою.

Випускні та вступні іспити дозволять складати угорською, а також окремо складати іспит з угорської мови та літератури.

Перелік обов’язкових предметів, які викладаються українською мовою у школах національних меншин, розширюватимуть лише за згодою батьків.

– Українська сторона гарантувала, що школи національних меншин зберігатимуться навіть за меншої кількості учнів, – заявив Мадяр.

Окремий блок домовленостей стосується мовного питання. За словами прем’єра Угорщини, у населених пунктах, де угорці становлять понад 10% населення, дозволять вільне використання угорської символіки.

Крім того, угорську мову можна буде застосовувати під час надання медичних послуг, проведення спортивних заходів, наукових конференцій і політичної діяльності.

Також передбачено можливість передвиборчої агітації угорською мовою, друку виборчих бюлетенів та офіційних інформаційних матеріалів.

Представники угорської меншини матимуть право вільно зберігати традиції, відзначати національні свята, проводити культурні та релігійні заходи угорською мовою, а також створювати власні культурні й освітні установи.

Мадяр наголосив, що Угорщина й надалі не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу.

За його словами, якщо Україна виконає всі 33 переговорні розділи, необхідні для членства, в Угорщині планують провести юридично обов’язковий референдум щодо цього питання.

– Якщо Україні вдасться закрити всі 33 розділи переговорів про вступ протягом 10 або 15 років, наша країна проведе юридично обов’язковий референдум з цього питання, – підсумував він.

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