Вночі 16 червня пролунали вибухи на станиці Полтавській Краснодарського краю РФ. Ударні дрони атакували місцеву нафтобазу.

Про це повідомляють Telegram-канал Supernova+ та оперативний штаб Краснодарського краю.

Атака на станицю Полтавську

Через падіння уламків БпЛА сталася пожежа на нафтобазі в станиці Полтавській Красноармійського району. Загиблих і постраждалих немає, повідомили в оперативному штабі.

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Також після атаки безпілотників тимчасово перекрили трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським. На місці працюють екстрені служби.

Нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії Лукойл та мережами АЗС.

Станиця Полтавська на карті

Станиця Полтавська — адміністративний центр Красноармійського району Краснодарського краю.

Нагадаємо, що вночі 14 червня українські війська завдали ударів по низці важливих об’єктів ворога в Росії та на окупованих нею територіях. Зокрема, були атаковані завод Азот у Тульській області РФ та нафтовий об’єкт у Ярославській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 574-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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