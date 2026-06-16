Дрони атакували Краснодарський край: спалахнула пожежа на нафтобазі в станиці Полтавській
- Уночі 16 червня вибухи пролунали в станиці Полтавській Краснодарського краю РФ.
- Після атаки безпілотників загорілася місцева нафтобаза.
- За даними влади регіону, загиблих і постраждалих немає.
Вночі 16 червня пролунали вибухи на станиці Полтавській Краснодарського краю РФ. Ударні дрони атакували місцеву нафтобазу.
Про це повідомляють Telegram-канал Supernova+ та оперативний штаб Краснодарського краю.
Атака на станицю Полтавську
Через падіння уламків БпЛА сталася пожежа на нафтобазі в станиці Полтавській Красноармійського району. Загиблих і постраждалих немає, повідомили в оперативному штабі.
Також після атаки безпілотників тимчасово перекрили трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським. На місці працюють екстрені служби.
Нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії Лукойл та мережами АЗС.
Станиця Полтавська на карті
Станиця Полтавська — адміністративний центр Красноармійського району Краснодарського краю.
Нагадаємо, що вночі 14 червня українські війська завдали ударів по низці важливих об’єктів ворога в Росії та на окупованих нею територіях. Зокрема, були атаковані завод Азот у Тульській області РФ та нафтовий об’єкт у Ярославській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 574-ту добу.
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