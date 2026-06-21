Вовлечение польских и украинских политиков во внутренний конфликт является серьезной стратегической ошибкой, которая принесет ощутимый вред обеим сторонам.

Туск назвал стратегической ошибкой конфликт между Украиной и Польшей

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X раскритиковал тех, кто способствует обострению напряженности между странами-соседями.

— Втягивание политиков Польши и Украины в конфликт – это стратегическая ошибка, которая повредит обеим сторонам: с точки зрения бизнеса, геополитически и репутационно. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления, — подчеркнул Туск.

Он также отметил, что сейчас проводит активные консультации с западными партнерами, чтобы урегулировать кризис и найти компромиссные решения.

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— В переговорах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и уменьшить напряженность. Это нелегкая задача, — подытожил премьер Польши.

Напомним, в последнее время отношения между Киевом и Варшавой заметно обострились из-за исторических споров. Дипломатический кризис повлекло решение Украины предоставить одному из подразделений ВСУ почетное имя героев УПА.

На этом фоне президент Польши Кароль Навроцкий принял беспрецедентное решение – лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, Ордена Белого Орла.

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