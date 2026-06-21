Втягування польських та українських політиків у внутрішній конфлікт є серйозною стратегічною помилкою, яка завдасть відчутної шкоди обом сторонам.

Туск назвав стратегічною помилкою конфлікт між Україною та Польщею

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці у соцмережі X розкритикував тих, хто сприяє загостренню напруженості між країнами-сусідами.

– Втягування політиків Польщі та України в конфлікт – це стратегічна помилка, яка зашкодить обом сторонам: з точки зору бізнесу, геополітично та репутаційно. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин, — наголосив Туск.

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Він також зазначив, що нині проводить активні консультації із західними партнерами, аби врегулювати кризу та знайти компромісні рішення.

– У переговорах з моїми європейськими партнерами я прагну мінімізувати втрати та зменшити напруженість. Це нелегке завдання, — підсумував прем’єр Польщі.

Нагадаємо, останнім часом відносини між Києвом і Варшавою помітно загострилися через історичні суперечки. Дипломатичну кризу спричинило рішення української сторони надати одному з підрозділів ЗСУ почесне ім’я героїв УПА.

На цьому тлі президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив безпрецедентне рішення — позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі, Ордена Білого Орла.

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