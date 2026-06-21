Конфлікт між Україною та Польщею є стратегічною помилкою – Туск
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав втягування українських і польських політиків у конфлікт стратегічною помилкою.
- За словами Туска, загострення напруженості між Україною та Польщею може зашкодити обом сторонам у бізнесовому, геополітичному та репутаційному вимірах.
- Польський прем’єр заявив, що проводить консультації з європейськими партнерами, аби мінімізувати втрати та знизити напругу між країнами.
Втягування польських та українських політиків у внутрішній конфлікт є серйозною стратегічною помилкою, яка завдасть відчутної шкоди обом сторонам.
Туск назвав стратегічною помилкою конфлікт між Україною та Польщею
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці у соцмережі X розкритикував тих, хто сприяє загостренню напруженості між країнами-сусідами.
– Втягування політиків Польщі та України в конфлікт – це стратегічна помилка, яка зашкодить обом сторонам: з точки зору бізнесу, геополітично та репутаційно. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин, — наголосив Туск.
Він також зазначив, що нині проводить активні консультації із західними партнерами, аби врегулювати кризу та знайти компромісні рішення.
– У переговорах з моїми європейськими партнерами я прагну мінімізувати втрати та зменшити напруженість. Це нелегке завдання, — підсумував прем’єр Польщі.
Нагадаємо, останнім часом відносини між Києвом і Варшавою помітно загострилися через історичні суперечки. Дипломатичну кризу спричинило рішення української сторони надати одному з підрозділів ЗСУ почесне ім’я героїв УПА.
На цьому тлі президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив безпрецедентне рішення — позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі, Ордена Білого Орла.