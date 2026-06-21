Солидарный с Украиной: экс-депутат Сейма Польши вернул государственную награду Навроцкому
- Бывший депутат польского Сейма Петр Фоглер заявил, что возвращает свою государственную награду Каролю Навроцкому в знак протеста против решения по ордену Белого Орла для Владимира Зеленского.
- По данным польских медиа, речь идет о Золотом Кресте Заслуги, который Фоглер получил в 2005 году от тогдашнего президента Польши Александра Квасьневского.
- Решение Навроцкого по награде Зеленского вызвало политическую реакцию в Украине и Польше, включая заявления о возвращении польских государственных отличий.
Бывший депутат польского Сейма Петр Фоглер вернул свою государственную награду президенту Каролю Навроцкому в знак протеста против решения лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Петр Фоглер вернул Навроцкую награду в знак протеста
Об этом рассказал сам экс-депутат польского Сейма в Facebook.
— Символично я возвращаю свою награду этому резиденту в знак протеста против бессмысленного решения о лишении ордена президента Украины, Украины, которая борется! – заявил он.
Фоглер подчеркнул, что его жест адресован не тому президенту, который в свое время вручил ему награду, а именно Каролю Навроцкому, который, по его словам, “все больше издевается над Польшей и всеми нами”.
— То, что сделал и продолжает делать этот господин, которого называют президентом, – это кошмар, и для меня он не является президентом моей страны, а лишь ошибкой, и я до сих пор ожидаю пересчет голосов Центральной избирательной комиссией… потому что до сих пор не знаю окончательных результатов этих выборов, – написал бывший депутат.
Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной он назвал наименование одного из украинских подразделений в честь УПА. Навроцкий также заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от “культа тоталитаризма и насилия”.
После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернули свои польские награды, а также заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден почтой Каролю Навроцкому.
От польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, в частности Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, награжденные им.
Фото: Петр Фоглер