Бывший депутат польского Сейма Петр Фоглер вернул свою государственную награду президенту Каролю Навроцкому в знак протеста против решения лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Петр Фоглер вернул Навроцкую награду в знак протеста

Об этом рассказал сам экс-депутат польского Сейма в Facebook.

— Символично я возвращаю свою награду этому резиденту в знак протеста против бессмысленного решения о лишении ордена президента Украины, Украины, которая борется! – заявил он.

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Фоглер подчеркнул, что его жест адресован не тому президенту, который в свое время вручил ему награду, а именно Каролю Навроцкому, который, по его словам, “все больше издевается над Польшей и всеми нами”.

— То, что сделал и продолжает делать этот господин, которого называют президентом, – это кошмар, и для меня он не является президентом моей страны, а лишь ошибкой, и я до сих пор ожидаю пересчет голосов Центральной избирательной комиссией… потому что до сих пор не знаю окончательных результатов этих выборов, – написал бывший депутат.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной он назвал наименование одного из украинских подразделений в честь УПА. Навроцкий также заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от “культа тоталитаризма и насилия”.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернули свои польские награды, а также заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден почтой Каролю Навроцкому.

От польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, в частности Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, награжденные им.

Фото: Петр Фоглер

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