У Польщі пояснили, чому президент Кароль Навроцький вирішив забрати орден Білого Орла в українського президента Володимира Зеленського, проте залишити у Катерини II, Беніто Муссоліні та Гергарда Шредера.

Про це розповіла міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак у соціальній мережі X.

Чому польські нагороди не забрали у Катерини II, Муссоліні та Шредера

За її словами, орден Орла Білого є символом подяки Польщі та найвищою нагородою, що надається особам, які мають заслуги перед країною, особливі зв’язки з нею та поважають її цінності.

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Серед нагороджених є святий Іван Павло II, генерали Владислав Андерс і Станіслав Мацек, ротмістр Вітольд Пілецький, прем’єр Ян Ольшевський, дисидент Анджей Почобут та численні іноземці, зокрема державні діячі.

Єнджак звернула увагу, що Зеленський згадав про Катерину II, Беніто Муссоліні та Гергарда Шредера, яких не позбавили ордена Білого Орла.

– Перші двоє давно померли, а Польща не забирає орден посмертно. З іншого боку, колишній канцлер Німеччини ніколи не ображав польську націю так відкрито, як це зробив президент України, хоча його діяльність на користь путінської Росії справді слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи, – стверджує вона.

Згідно із поясненням Єнджак, за правління Шредера в Німеччині не зводили жодних пам’ятників на честь Адольфа Гітлера чи Генріха Гіммлера, а жодну частину Бундесверу не називали на честь “героїв СС”.

Але президент Зеленський, який тепер дорікає, що у Муссоліні, Катерини II та Шредера не забрали орден Білого Орла, не скаржився, що вони його мають, коли три роки тому сам отримував цю нагороду, зазначила міністерка канцелярії президента Польщі.

Крім того, до образи, яка виникла через найменування частини української армії на честь героїв УПА, додалася ще одна – повернення Зеленським ордена Білого Орла кур’єром.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що бачить у діях президента Польщі Кароля Навроцького елементи внутрішньополітичної боротьби. Він вважає, що таку риторику можуть спрямувати на формування негативних настроїв щодо українців.

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