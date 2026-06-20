Президент Украины Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.

Зеленский вернул Орден Белого Орла Польше

Из обнародованных фотографий можно сделать вывод, что Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши через Новую почту.

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– Накануне президент Польши отметил, что Орден Белого Орла не является обычным отличием. Это символ высочайшего доверия Речи Посполитой. Он означает особую связь с польским государством и особую благодарность народу. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения ценностей, которые составляют фундамент нашего сообщества, – заявил он.

Зеленский утверждает, что если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то в Украине не будут спорить с этим.

Он заявил, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которое имеет значительную роль в борьбе за независимость от России.

По словам Зеленского, Украина никогда не забывает о солидарности и знает, что сотрудничество между государствами и народами является одной из ощутимых гарантий безопасности для всех.

Он подчеркнул, что Украина продолжит защищаться в войне, начатой ​​Россией, и обязательно получит достойный мир.

– Украина в дальнейшем будет открыта ко всем содержательным форматам взаимодействия с Польшей, чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого народов, обеспечить должное уважение всем невинным жертвам XX века, – сказал Зеленский.

По его мнению, украинцы делают все возможное, чтобы в этом столетии не допустить проигрыша Европы.

Зеленский добавил, что думал, что именно украинскому народу и ВСУ в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. По крайней мере, так тогда говорилось, подчеркнул он. Президент убежден, что будущее подтвердит уважение к украинцам.

Почему Зеленский вернул Орден Белого Орла

19 июня Навроцкий решил лишить Зеленского высшей польской государственной награды – ордена Белого Орла.

В Офисе президента не ответили, может ли этот шаг повлиять на предстоящий визит Зеленского в Польшу для участия в Конференции по восстановлению Украины.

После этого ряд украинских чиновников отказались от польских наград.

В частности, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква вернул Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста Ордена За заслуги перед Польшей. По его словам, решение Польши может использовать Россия в своих интересах.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига возвращает Командорский крест со звездой Ордена За заслуги перед Польшей. По его мнению, вопрос касается не наград, а взаимоуважения между странами.

Кроме того, посол Украины в Польше Василий Боднар вернул Кавалерский крест Ордена За заслуги перед Республикой Польша. Он заявил, что не может остаться в стороне от решения, которое считает исторически несправедливым.

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