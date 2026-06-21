Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит в части политических процессов в Польше, в частности, в действиях президента Кароля Навроцкого, элементы внутриполитической борьбы. По его мнению, такая риторика может быть направлена ​​на формирование негативных настроений по отношению к украинцам.

Зеленский о действиях Навроцкого

Глава государства подчеркнул, что попытки приобретать политические дивиденды на ненависти к соседнему народу ошибочны и опасны. По его словам, это может привести к радикализации общества и дальнейшей эскалации.

Президент также провел параллель между действиями Навроцкого и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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– Я считаю, что после того как он принял это решение, он продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет поднятия ненависти к украинцам. То, что делал Орбан, и считаю, что окончится плохо, — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сегодня именно украинцы защищают не только собственное государство, но и безопасность Польши и всей Европы, платя за это жизнями.

Глава нашего государства также заявил о системном характере этой проблемы, вспомнив свой первый официальный визит в Польшу. По его словам, тогда во время рукопожатия польский коллега подарил ему книгу о Волынской трагедии.

В то же время, несмотря на публичные заявления о поддержке Украины, президент Польши ни разу не посетил Киев.

Украинский лидер объяснил такую ​​позицию электоральными процессами в Польше. Он отметил, что в 2027 году в стране должны пройти выборы премьера, а Навроцкий, по его мнению, стремится усилить позиции своей политической силы в противостоянии с партией Дональда Туска.

— Я вижу в этом исключительно начавшийся электоральный процесс, который будет в 2027 году, у них выборы премьер-министра. Президент Кароль борется за премьерское кресло, чтобы его партия выиграла у премьера Туска. Вот что происходит. Честно говоря, мы здесь не при чем. Это их внутренний вопрос, – заявил глава государства.

Для урегулирования ситуации в Польшу ездили представители украинской стороны. Однако после проведенных встреч они, по словам Зеленского, лишь подтвердили его вывод: польская сторона в этом вопросе руководствуется, прежде всего, внутриполитическими интересами.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной он назвал наименование одного из украинских подразделений в честь УПА. Навроцкий также заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от “культа тоталитаризма и насилия”.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернули свои польские награды, а также заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден почтой Каролю Навроцкому.

От польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, в частности Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, награжденные им.

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