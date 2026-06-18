Оборонные компании США могут получить от президента США Дональда Трампа предложение об изготовлении оружия по лицензии в Европе и Украине.

Об этом со ссылкой на чиновников, знакомых с дискуссиями на эту тему, пишет Bloomberg.

Производство ракет Patriot в Украине: что известно

Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов о производстве американского оружия в Европе и Украине заявлял на саммите Большой семерки в Эвиане, что “посмотрит, что можно сделать”.

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Издание подчеркивает, что Украине нужны американские ракеты-перехватчики, чтобы останавливать российские баллистические атаки. Но поскольку США израсходовали свои запасы в Иране, Трамп сказал союзникам, что он рассмотрит возможности лицензирования.

– Конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться среди стран-участниц. Это действительно предполагает предоставление всеобъемлющих лицензий американскими компаниями европейским производителям, – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Французский лидер Эммануэль Макрон также подтвердил, что Трамп “настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и способности поставлять оборудование”.

США производят определенное оружие по лицензии за рубежом, например — ракеты Patriot в Германии. Но в целом они с опаской относятся к своим лицензионным соглашениям из-за проблем с интеллектуальной собственностью и цепочкой поставок.

В настоящее время США продолжают поставлять Украине свои ракеты ПВО, оплачиваемые Европой и Канадой, с помощью скоординированного НАТО механизма под названием PURL, несмотря на опасения, что запасы могут быть низкими.

Саммит G7 на этой неделе, по мнению журналистов, проходит “неожиданно успешно для Украины”. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трампом, и позитивное совместное заявление подписали все союзники, включая США. Трамп даже выразил готовность ужесточить санкции против Москвы.

– Мы все сталкиваемся с проблемой, что в настоящее время производим слишком мало – и это может быть компенсировано предоставлением лицензий компаниям, имеющим необходимые производственные мощности, – сказал Мерц.

Имеются в виду как европейские, так и украинские компании.

Напомним, Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом возможность получения Украиной лицензий на производство антибаллистических ракет.

Также правительство Нидерландов объявило о новом пакете военной поддержки для Украины на сумму 500 млн евро. Половина средств будет направлена на закупку беспилотников, а остальная часть — на приобретение американского вооружения, в частности средств противовоздушной обороны и ракет для противодействия российским баллистическим атакам.

Ранее глава Минобороны Михаил Федоров и министр обороны Канады Дэвид Макгинти обсудили поддержку Украины в рамках PURL и возможность закупки ракет PAC-3 через JUMPSTART.

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