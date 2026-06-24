СБУ и Нацполиция сообщили о подозрении экс-министру и его сообщникам по делу о присвоении более 5 млн грн.

Присвоение 5,6 млн грн: СБУ разоблачила агросхему

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили в Черкасской области масштабную схему присвоения бюджетных средств, которые государство выделило на развитие агропромышленного комплекса центрального региона.

По данным следствия, к организации сделки причастен бывший министр охраны окружающей среды времен Януковича. В настоящее время он является одним из владельцев местной агрокомпании.

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Предприятие получило из государственного бюджета 5,6 млн грн грантовой помощи на запуск новых линий по производству комбикорма. За эти средства владельцы должны были закупить технологическое оборудование и создать новые рабочие места.

Однако, как установили правоохранители, вместо модернизации производства фигуранты присвоили гранты и распределили их между собой. В государственные органы они подали отчеты с недостоверными данными.

В поддельных документах было отмечено, что компания якобы приобрела сельскохозяйственное оборудование и расширила штат работников.

Факты незаконной деятельности подтвердила судебно-экономическая экспертиза, инициированная правоохранителями.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов изъяли компьютерную технику и черновую документацию с поличным.

В настоящее время экс-министру, его партнеру по агрокомпании и бухгалтеру доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 и 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — соучастие, организация и пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 — служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 209 — легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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