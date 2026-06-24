В ночь на 24 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу и Оренбургскому гелиевому заводу в России.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил нанесение удара.

Стратегические объекты в Оренбургской области расположены на расстоянии более 1200 км от линии боевого столкновения.

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По данным Генштаба, на территории предприятий после атаки зафиксирован пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Ранее об операции сообщили Силы специальных операций ВСУ. Там отметили, что удар нанесли подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с подпольным движением на территории РФ «Черная искра».

Какое значение имеют пораженные объекты

Оренбургский газоперерабатывающий завод и Оренбургский гелиевый завод фактически образуют единый промышленный комплекс. Газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших в мире и имеет мощность до 45 млрд кубометров газа в год.

Предприятие занимается переработкой природного газа, а также производством серы, которую используют для взрывчатых веществ и других промышленных компонентов.

Оренбургский гелиевый завод является одним из ключевых объектов производства гелия в России. Этот газ используется в высокотехнологичных сферах, в частности в ракетной отрасли, системах наведения и других военных разработках.

По информации Генштаба, гелиевый завод получает сырье из очищенного газа и методом глубокого охлаждения выделяет гелий и этан. Этан является важным компонентом для производства специальных пластиков, авиационных материалов, а также компонентов для твердых ракетных топлив и порохов.

Другие результаты ударов Сил обороны

Также Генштаб сообщил о поражении склада FPV-дронов российских войск в районе Алексеевки Белгородской области РФ.

Кроме того, подтверждено поражение пунктов управления беспилотниками оккупантов в районах Часового Яра в Донецкой области, Басани и Грозового в Запорожской области, Тёткиного и Попово-Лежачева в Курской области РФ, а также Журавлевки в Белгородской области.

Отдельно в Генштабе сообщили о подтвержденном повреждении двух зданий с последующим возгоранием на территории центра космической связи Владимир во Владимирской области РФ. Объект обеспечивает работу систем спутниковой и дальней космической связи, которые используются российскими силовыми структурами.

Источник : Генштаб ЗСУ

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