Генштаб подтвердил удары по Оренбургскому ГПЗ и гелиевому заводу в РФ
- Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Оренбургского ГПЗ и гелиевого завода в России.
- После атаки на территории предприятий был зафиксирован пожар, масштабы ущерба уточняются.
- Объекты расположены в Оренбургской области РФ, более чем в 1200 км от линии боевого столкновения.
В ночь на 24 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу и Оренбургскому гелиевому заводу в России.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил нанесение удара.
Стратегические объекты в Оренбургской области расположены на расстоянии более 1200 км от линии боевого столкновения.
По данным Генштаба, на территории предприятий после атаки зафиксирован пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Ранее об операции сообщили Силы специальных операций ВСУ. Там отметили, что удар нанесли подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с подпольным движением на территории РФ «Черная искра».
Какое значение имеют пораженные объекты
Оренбургский газоперерабатывающий завод и Оренбургский гелиевый завод фактически образуют единый промышленный комплекс. Газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших в мире и имеет мощность до 45 млрд кубометров газа в год.
Предприятие занимается переработкой природного газа, а также производством серы, которую используют для взрывчатых веществ и других промышленных компонентов.
Оренбургский гелиевый завод является одним из ключевых объектов производства гелия в России. Этот газ используется в высокотехнологичных сферах, в частности в ракетной отрасли, системах наведения и других военных разработках.
По информации Генштаба, гелиевый завод получает сырье из очищенного газа и методом глубокого охлаждения выделяет гелий и этан. Этан является важным компонентом для производства специальных пластиков, авиационных материалов, а также компонентов для твердых ракетных топлив и порохов.
Другие результаты ударов Сил обороны
Также Генштаб сообщил о поражении склада FPV-дронов российских войск в районе Алексеевки Белгородской области РФ.
Кроме того, подтверждено поражение пунктов управления беспилотниками оккупантов в районах Часового Яра в Донецкой области, Басани и Грозового в Запорожской области, Тёткиного и Попово-Лежачева в Курской области РФ, а также Журавлевки в Белгородской области.
Отдельно в Генштабе сообщили о подтвержденном повреждении двух зданий с последующим возгоранием на территории центра космической связи Владимир во Владимирской области РФ. Объект обеспечивает работу систем спутниковой и дальней космической связи, которые используются российскими силовыми структурами.