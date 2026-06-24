Большинство украинцев выступают за конструктивное урегулирование исторических споров с Польшей и не поддерживают навязывание одностороннего взгляда на общее прошлое.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Результаты опроса об исторических спорах между Украиной и Польшей

Во время исследования украинцев спросили, какой подход к историческим спорам между Украиной и Польшей они поддерживают больше всего.

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Наибольшая доля респондентов — 57% — выбрала прагматический подход.

Его суть заключается в том, что каждая нация имеет право самостоятельно определять своих героев и исторические оценки, а другие государства не должны вмешиваться в эти процессы.

Еще 33% опрошенных поддержали более компромиссный подход и считают, что через деполитизацию дискуссии и работу историков можно выработать общее видение сложных страниц прошлого.

В то же время только 1% украинцев заявили, что Украина должна согласиться с польским видением исторических событий.

Еще 4% выразили противоположную позицию и считают, что именно Польша не должна иметь влияния на эти вопросы.

В КМИС отметили, что результаты демонстрируют достаточно зрелый подход украинского общества.

— Почти все украинцы против навязывания Украине польского взгляда на общую историю, и одновременно лишь небольшая часть украинцев хотят навязать Польше украинский взгляд, — прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Он также отметил, что в украинском обществе пока не наблюдается выраженных антипольских настроений.

По словам социолога, даже после польской избирательной кампании 2025 года, во время которой звучали антиукраинские заявления, отношение украинцев к полякам существенно не ухудшилось.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

На следующий день Зеленский сообщил, что вернул награду польской стороне по почте.

Заметим, что к украинскому лидеру присоединились ряд чиновников, которые отказались от орденов, полученных от Польши, в частности бывшие руководители государства: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

На днях бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что решение польских властей лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла нанесло репутационные потери Польше и не принесло ожидаемого политического эффекта.

Чапутович также предположил, что конфликт вокруг награды может негативно сказаться на позициях Польши в будущих международных процессах по Украине.

Источник : Європейська правда

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