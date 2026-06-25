Сегодня, 25 июня, на площадке Хмельницкой атомной электростанции уполномоченные правоохранительные органы проводят следственные действия.

Об этом сообщили в АО НАЭК Энергоатом.

Следственные действия на Хмельницкой АЭС: что известно

В компании заявили, что правоохранительные органы проводят следственные действия на территории площадки станции.

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По имеющейся в Энергоатоме информации, мероприятия связаны с отдельными закупочными процедурами, которые осуществлялись в предыдущие годы.

По данным полиции Хмельницкой области, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

— Расследование касается нарушения проведения закупочных процедур. Сейчас подозрения никому не объявлялись. Более подробная информация будет предоставлена после завершения всех необходимых следственных действий, — добавили в правоохранительных органах.

В Энергоатоме отметили, что обеспечивают полное содействие работе правоохранителей и предоставляют всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства.

Также в компании отметили, что заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств.

В Энергоатоме добавили, что действующее руководство придерживается принципов прозрачности и подотчетности в управлении компанией и поддерживает предоставление правовой оценки возможным нарушениям независимо от времени их совершения.

Отдельно компания заверила, что проведение следственных действий не влияет на производственные процессы.

—Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию энергоблоков и стабильное производство электроэнергии для нужд государства, — отметили в Энергоатоме.

Что известно о Хмельницкой АЭС

Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) — одна из четырех действующих атомных электростанций Украины и один из ключевых объектов энергосистемы страны. Станция расположена в Хмельницкой области на границе с Ровенской и Тернопольской областями.

Строительство ХАЭС началось в 1981 году. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 1987 году, второй — в 2004 году. На станции работают два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Их суммарная установленная мощность составляет 2 000 МВт.

Хмельницкая АЭС обеспечивает значительную часть генерации электроэнергии в центрально-западном регионе Украины и ежегодно производит около 14-15 млрд кВт-ч электроэнергии.

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