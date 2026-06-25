У Венесуелі майже одночасно сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, які спричинили масштабні руйнування в кількох регіонах країни.

Попередньо відомо, що щонайменше 32 людини загинули та понад 700 – отримали поранення.

Про це пишуть АР та Reuters.

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Два землетруси у Венесуелі: що відомо про наслідки катастрофи

Виконувачка обов’язків президента країни Делсі Родрігес заявила, що наслідків землетрусів зазнали регіони по всій країні.

Наразі Родрігес оголосила про надзвичайний стан у Венесуелі та назвала зоною катастрофи штат Ла-Гуайра, адже він постраждав найбільше.

– Там обвалилися десятки будівель, приблизно за 30 км (19 милях) на північ від Каракаса. Наразі ми проводимо інтенсивні рятувальні операції, щоб врятувати життя, – сказала вона.

Ці землетруси стали одними з найпотужніших у країні за понад століття.

Поштовхи відчувалися далеко за межами країни, зокрема в бразильській Амазонії за понад 1,7 тис. км від епіцентру.

Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL pic.twitter.com/aeG9vB7oXT — BAEZ (@Baeztvshow) June 24, 2026

Найбільших руйнувань зазнали райони поблизу міста Морон і столиця країни Каракас. Через пошкодження було закрито міжнародний аеропорт Сімон Болівар, призупинено роботу метро та окремих систем газопостачання. Влада також скасувала заняття у школах, а частину навчальних закладів переобладнають у тимчасові притулки та гуманітарні центри.

За даними Геологічної служби США (USGS), перший землетрус магнітудою 7,2 стався на глибині 22 км за 168 км на захід від Каракаса. Уже через хвилину стався другий, потужніший поштовх магнітудою 7,5 на глибині 10 км поблизу Морона.

Жителі Каракаса повідомляли про руйнування будівель, перебої зі зв’язком та електропостачанням, а тисячі людей були змушені провести ніч просто неба через загрозу повторних поштовхів.

Після катастрофи про готовність надати допомогу Венесуелі заявили США, Бразилія, Аргентина, Мексика, Чилі, Еквадор та низка інших країн регіону.

Потужні землетруси у Венесуелі трапляються рідко. Хоча країна розташована поблизу кількох тектонічних розломів на межі Південноамериканської та Карибської плит, вона зазвичай не зазнає таких руйнівних сейсмічних подій, як країни Тихоокеанського вогняного кільця.

За оцінками системи USGS PAGER, економічні втрати від землетрусів можуть сягнути від 1% до 4% ВВП Венесуели.

Пізніше у Геологічній службі США оновили прогноз можливих наслідків потужних землетрусів у Венесуелі. Порівняно з першими оцінками, ймовірність найгірших сценаріїв знизилася, однак ризик значних людських втрат залишається високим.

За розрахунками автоматизованої системи PAGER, існує 39% ймовірності, що кількість загиблих становитиме від 1 тис. до 10 тис. осіб, а ймовірність втрат у межах від 10 тис. до 100 тис. осіб оцінюється у 37%.

Система PAGER використовує дані про магнітуду та інтенсивність поштовхів, щільність населення у постраждалих районах і статистику наслідків попередніх землетрусів для оцінювання можливих жертв та економічних втрат.

Водночас офіційна кількість загиблих і постраждалих продовжує уточнюватися, оскільки рятувальні роботи у найбільш постраждалих районах тривають.

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