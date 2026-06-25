На левом берегу Киева 25 июня ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Экстренные отключения на левом берегу Киева 25 июня: что известно

В компании сообщили, что команду на введение экстренных отключений предоставило Укрэнерго.

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Впоследствии в Укрэнерго уточнили, что причиной ограничений стало технологическое нарушение на одном из энергообъектов.

В связи с этим в части районов Киева были применены аварийные отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.

Такие ограничения применяют не по заранее определенному графику, а в критических ситуациях — когда необходимо быстро стабилизировать работу энергосистемы и избежать больших рисков для сети.

В ДТЭК объяснили, что экстренные отключения проводятся оперативно и могут отличаться от привычных графиков почасовых ограничений.

В то же время в Укрэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу и восстановить электроснабжение.

Ограничения пообещали отменить сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Жителей столицы призвали максимально экономно использовать электроэнергию.

В частности, рекомендуют отложить использование мощной бытовой техники, не создавать дополнительную нагрузку на сеть и ограничить потребление в часы пиковой нагрузки.

В Укрэнерго отметили: если электроэнергия сейчас есть — стоит использовать ее максимально экономно, ведь это поможет сократить продолжительность отключений и поддержать стабильность энергосистемы.

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