Экстренные отключения света ввели на левом берегу Киева: что известно
- На левом берегу Киева ввели экстренные отключения света.
- Отключения проводятся вне графиков.
На левом берегу Киева 25 июня ввели экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.
Экстренные отключения на левом берегу Киева 25 июня: что известно
В компании сообщили, что команду на введение экстренных отключений предоставило Укрэнерго.
Впоследствии в Укрэнерго уточнили, что причиной ограничений стало технологическое нарушение на одном из энергообъектов.
В связи с этим в части районов Киева были применены аварийные отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.
Такие ограничения применяют не по заранее определенному графику, а в критических ситуациях — когда необходимо быстро стабилизировать работу энергосистемы и избежать больших рисков для сети.
В ДТЭК объяснили, что экстренные отключения проводятся оперативно и могут отличаться от привычных графиков почасовых ограничений.
В то же время в Укрэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу и восстановить электроснабжение.
Ограничения пообещали отменить сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Жителей столицы призвали максимально экономно использовать электроэнергию.
В частности, рекомендуют отложить использование мощной бытовой техники, не создавать дополнительную нагрузку на сеть и ограничить потребление в часы пиковой нагрузки.
В Укрэнерго отметили: если электроэнергия сейчас есть — стоит использовать ее максимально экономно, ведь это поможет сократить продолжительность отключений и поддержать стабильность энергосистемы.