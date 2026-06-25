Любовь всей моей жизни: жена Месси трогательно поздравила футболиста с 39-летием
- Антонела Роккуццо поздравила Лионеля Месси с 39-летием и поделилась семейными и архивными фотографиями.
- В своем посте жена футболиста назвала его "любовью всей своей жизни" и призналась в безграничной любви.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил особое поздравление с днем рождения от своей жены Антонелы Роккуццо. Футболисту исполнилось 39 лет.
Антонела по случаю дня рождения своего мужа опубликовала трогательный пост в социальной сети Instagram, где поделилась, в частности, архивными снимками.
Роккуццо поздравила Месси с днем рождения
– С днем рождения, любовь моей жизни. Пусть ты будешь очень счастлив сегодня и всегда. У нас уже есть всё, что нужно, потому что у нас есть ты. Я люблю тебя безгранично, Лео, – написала Антонела, добавив несколько светло-голубых эмодзи в виде сердечек.
Отношения пары уходят корнями в их детство в аргентинском Росарио.
View this post on Instagram
Они впервые познакомились благодаря кузену Антонелы, который был одним из близких друзей Месси. Их отношения со временем переросли в роман, который длится уже несколько десятилетий.
Пара поженилась в 2017 году и воспитывает троих сыновей: Тиаго, Матео и Сиро.
Недавно Месси побил несколько рекордов чемпионата мира, что не осталось незамеченным его женой. Антонелла написала, что для нее большая честь наблюдать, как он “каждый раз творит историю”.