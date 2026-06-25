Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил особое поздравление с днем рождения от своей жены Антонелы Роккуццо. Футболисту исполнилось 39 лет.

Антонела по случаю дня рождения своего мужа опубликовала трогательный пост в социальной сети Instagram, где поделилась, в частности, архивными снимками.

Роккуццо поздравила Месси с днем рождения

– С днем рождения, любовь моей жизни. Пусть ты будешь очень счастлив сегодня и всегда. У нас уже есть всё, что нужно, потому что у нас есть ты. Я люблю тебя безгранично, Лео, – написала Антонела, добавив несколько светло-голубых эмодзи в виде сердечек.

Отношения пары уходят корнями в их детство в аргентинском Росарио.

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Они впервые познакомились благодаря кузену Антонелы, который был одним из близких друзей Месси. Их отношения со временем переросли в роман, который длится уже несколько десятилетий.

Пара поженилась в 2017 году и воспитывает троих сыновей: Тиаго, Матео и Сиро.

Недавно Месси побил несколько рекордов чемпионата мира, что не осталось незамеченным его женой. Антонелла написала, что для нее большая честь наблюдать, как он “каждый раз творит историю”.

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