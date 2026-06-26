Умер бывший министр обороны России, экс-глава администрации Кремля и специальный представитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года.

Он работал вместе с Владимиром Путиным в структурах КГБ, ФСБ и органах российской власти, пишет BBC.

Умер Сергей Иванов: что известно

О том, что умер Сергей Иванов, в РФ сообщили 26 июня.

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По данным российских СМИ, он был одним из ближайших соратников Путина. Во время службы в ленинградском КГБ они сидели в соседних комнатах одного кабинета.

В 2000 году издание Коммерсант спросило Путина, который тогда исполнял обязанности президента России, чьи советы он принимает во внимание и кому может доверять.

— Сергею Иванову, секретарю Совета безопасности… Есть такое понятие, как чувство солидарности. Вот с Ивановым такое чувство возникает, — ответил Путин.

4 февраля Иванов по собственному желанию покинул должность специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, которую занимал с 2016 года.

До этого он возглавлял администрацию президента РФ.

16 февраля 2026 года российский диктатор Владимир Путин исключил Иванова из состава Совета безопасности России.

Во время президентства Бориса Ельцина Иванов занимал должность секретаря Совета безопасности. В марте 2001 года, уже во время президентства Путина, его назначили министром обороны России.

Оборонное ведомство Иванов возглавлял до февраля 2007 года. После этого он стал вице-премьером в правительстве премьер-министра Путина.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. В 1975 году его приняли на службу в КГБ.

В 1976–1977 годах он работал в управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области в одном подразделении с Путиным.

В 1991–1998 годах Иванов служил в Службе внешней разведки.

В 1998 году его назначили заместителем директора Федеральной службы безопасности и начальником департамента анализа, прогнозирования и стратегического планирования. На тот момент ФСБ возглавлял Путин.

Впоследствии Иванов перешел на должность секретаря Совета безопасности России.

Фото: российские СМИ

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