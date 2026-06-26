Основной формой работы Верховной Рады Украины являются пленарные заседания. Именно в ходе таких заседаний народные депутаты рассматривают законопроекты, принимают законы, постановления и другие решения, относящиеся к полномочиям парламента.

Пленарные заседания проводятся на сессиях Верховной Рады по установленной процедуре. Решения принимаются путем голосования народных депутатов, причем согласно Конституции Украины голосование должно осуществляться депутатом лично.

Сколько длится заседание Верховной Рады Украины и изменившееся после внедрения военного положения, читайте в нашем материале.

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Сколько времени длится заседание Верховной Рады Украины в мирное время

До начала полномасштабной войны работа парламента была четко привязана к календарному плану. Согласно статье 19 Регламента Верховной Рады Украины, пленарные заседания обычно проводились в первую и третью недели каждого месяца во время сессии.

Вторую неделю депутаты отводили для работы в парламентских комитетах, временных специальных и следственных комиссиях, а также в депутатских фракциях и группах. Четвертая неделя была предназначена для работы народных депутатов с избирателями.

Что касается того, сколько длится заседание Верховной Рады Украины в мирное время, то в обычном режиме временные рамки определены Регламентом.

Заседания проходят:

во вторник и четверг с 10:00 до 15:00, то есть в общей сложности 5 часов с перерывом с 12:00 до 12:30;

в среду и пятницу с 10:00 до 14:00, то есть 4 часа с таким же перерывом.

Как изменилась работа Верховной Рады после введения военного положения

После начала полномасштабного вторжения правила работы парламента изменились. Верховная Рада перешла на специальный режим, позволяющий обеспечить непрерывную работу даже в условиях войны.

Главное изменение состоит в том, что стандартное разделение месяца на пленарные недели, работа в комитетах и ​​работа с избирателями больше не применяется в обычном формате.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения парламент работает в режиме одного пленарного заседания.

То есть, вместо отдельных пленарных недель Верховная Рада проводит одно заседание, которое продолжается до прекращения или отмены военного положения, но не позднее начала следующей очередной сессии парламента.

По причинам безопасности причина времени и места проведения заседаний определяет Председатель Верховной Рады Украины. Эта информация сообщается народным депутатам.

Сколько часов длится заседание Верховной Рады Украины

Во время военного положения нет ответа на вопрос, сколько длится заседание Верховной Рады. Если раньше парламент работал по фиксированному графику от четырех до пяти часов в день, то сейчас формат работы зависит от ситуации и потребностей государства.

Так что одно пленарное заседание может продолжаться с перерывами в течение длительного периода. Это позволяет депутатам оперативно рассматривать вопросы обороны, безопасности, экономики и других сфер, требующих быстрых решений.

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