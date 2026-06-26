Кабинет министров Украины расширил перечень государств, граждане которых могут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.

В список включили Республику Молдова, где проживает многочисленная украинская община.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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— Я обсудила это решение с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну. Для наших стран это закономерный шаг. Нас объединяет общая граница, общий путь в Европейский Союз и взаимная поддержка в условиях российской агрессии, — отметила глава правительства.

Свириденко добавила, что в Молдове проживает большая украинская община, поэтому доступ к украинскому гражданству должен быть упрощен.

Поэтому, по ее словам, следующим шагом станет обеспечение максимально удобного прохождения этой процедуры.

В настоящее время для получения гражданства Украины необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции Украины и истории Украины. Сделать это можно только на территории Украины.

— Мы работаем над возможностью дистанционной сдачи экзаменов. Также нам предстоит урегулировать заключительный этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий, — рассказала Свириденко.

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития совместной транспортной инфраструктуры, в частности строительство нового моста между Украиной и Молдовой.

Напомним, 6 января вступил в силу закон № 4502-IX, который предусматривает возможность для украинцев получать гражданство государств, перечень которых определяет Кабинет министров Украины.

Граждане этих стран могут приобрести гражданство Украины при условии соблюдения общих требований и успешной сдачи необходимых экзаменов.

По состоянию на январь в этот перечень входили США, Канада, Германия, Польша и Чехия.

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