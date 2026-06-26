Командира батальона будут судить за гибель 19 человек во время торжества
- Обвинительное заключение в отношении командира батальона беспилотных систем передано в суд.
- Дело касается ракетного удара РФ по военным торжествам 1 ноября 2025 года.
- В результате атаки погибли 19 человек: 12 военных и 7 гражданских.
В суд направлен обвинительный акт в отношении командира батальона беспилотных систем по делу о гибели 12 военнослужащих и семи гражданских лиц во время военных торжеств в ноябре 2025 года.
Об этом 26 июня сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Гибель 19 человек во время построения: командира будут судить
— 1 ноября 2025 года российская ракета поразила место торжественного построения военнослужащих. Тогда погибли 19 человек, из них 12 военных и семеро гражданских. Еще 36 военнослужащих получили ранения. Тогда все задавали один и тот же вопрос: можно ли было предотвратить эти потери? Следствие дало на него ответ, – отметил генпрокурор.
По его словам, следствие установило, что командир батальона организовал торжественные мероприятия по случаю годовщины создания подразделения.
Награждение личного состава проводилось вопреки действующим приказам военного командования, запрещавшим проведение построений и массовое скопление военнослужащих вне укрытий.
— Даже после объявления воздушной тревоги и ракетной опасности мероприятие не было прервано, а военнослужащих не разогнали. Кроме того, накануне в служебных чатах распространили информацию о месте, времени проведения мероприятия, количестве участников и геолокации, — уточнил генеральный прокурор.
По данным следствия, эта информация стала известна российским военным и была использована для уточнения цели ракетного удара.
— Сегодня обвинительный акт в отношении командира батальона направлен в суд. Обвиняемому инкриминируется халатное отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины), — сообщил Кравченко.
По информации источника Украинской правды, речь идет о командире батальона беспилотных систем, майоре Юрии Раделицком.
Напомним, 1 ноября 2025 года россияне нанесли удар по Днепропетровской области. Враг применил две баллистические ракеты, предположительно комплекса Искандер, и три ударных БпЛА типа Герань.
Атака произошла в момент проведения церемонии награждения украинских военнослужащих. Погибли 19 человек: 12 военнослужащих и семеро гражданских.