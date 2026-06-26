В суд направлен обвинительный акт в отношении командира батальона беспилотных систем по делу о гибели 12 военнослужащих и семи гражданских лиц во время военных торжеств в ноябре 2025 года.

Об этом 26 июня сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Гибель 19 человек во время построения: командира будут судить

— 1 ноября 2025 года российская ракета поразила место торжественного построения военнослужащих. Тогда погибли 19 человек, из них 12 военных и семеро гражданских. Еще 36 военнослужащих получили ранения. Тогда все задавали один и тот же вопрос: можно ли было предотвратить эти потери? Следствие дало на него ответ, – отметил генпрокурор.

По его словам, следствие установило, что командир батальона организовал торжественные мероприятия по случаю годовщины создания подразделения.

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Награждение личного состава проводилось вопреки действующим приказам военного командования, запрещавшим проведение построений и массовое скопление военнослужащих вне укрытий.

— Даже после объявления воздушной тревоги и ракетной опасности мероприятие не было прервано, а военнослужащих не разогнали. Кроме того, накануне в служебных чатах распространили информацию о месте, времени проведения мероприятия, количестве участников и геолокации, — уточнил генеральный прокурор.

По данным следствия, эта информация стала известна российским военным и была использована для уточнения цели ракетного удара.

— Сегодня обвинительный акт в отношении командира батальона направлен в суд. Обвиняемому инкриминируется халатное отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины), — сообщил Кравченко.

По информации источника Украинской правды, речь идет о командире батальона беспилотных систем, майоре Юрии Раделицком.

Напомним, 1 ноября 2025 года россияне нанесли удар по Днепропетровской области. Враг применил две баллистические ракеты, предположительно комплекса Искандер, и три ударных БпЛА типа Герань.

Атака произошла в момент проведения церемонии награждения украинских военнослужащих. Погибли 19 человек: 12 военнослужащих и семеро гражданских.

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