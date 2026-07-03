Премьер-министр Молдовы Мунтяну объявил об отставке правительства
- Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил об отставке правительства.
- Решение принято на фоне правительственного кризиса и скандала с госпредприятиями.
- Кабинет министров будет исполнять обязанности до назначения нового правительства.
Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил об отставке правительства. Кабинет министров продолжит исполнять свои полномочия до формирования нового состава.
Об этом Мунтяну сообщил на своей странице в социальных сетях.
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По его словам, он согласился возглавить правительство с намерением способствовать позитивным изменениям в стране, однако решил сложить полномочия, когда понял, что больше не может выполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями.
Также Мунтяну поблагодарил членов правительства, их команды и всех государственных служащих, которые, по его словам, работали профессионально и добросовестно.
Он подчеркнул, что и в дальнейшем будет служить Молдове независимо от того, какую должность будет занимать или в какой сфере будет работать.
Александр Мунтяну возглавил правительство 1 ноября 2025 года.
Отставка произошла на фоне правительственного кризиса, длившегося последние две недели. Причиной стали выявленные нарушения при трудоустройстве на госпредприятиях, необоснованные выплаты работникам и другие злоупотребления.
До назначения нового правительства Кабинет министров Молдовы будет работать в статусе исполняющего обязанности.
Фото: Alexandru Munteanu