Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил об отставке правительства. Кабинет министров продолжит исполнять свои полномочия до формирования нового состава.

Об этом Мунтяну сообщил на своей странице в социальных сетях.

Правительство Молдовы ушло в отставку

По его словам, он согласился возглавить правительство с намерением способствовать позитивным изменениям в стране, однако решил сложить полномочия, когда понял, что больше не может выполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями.

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Также Мунтяну поблагодарил членов правительства, их команды и всех государственных служащих, которые, по его словам, работали профессионально и добросовестно.

Он подчеркнул, что и в дальнейшем будет служить Молдове независимо от того, какую должность будет занимать или в какой сфере будет работать.

Александр Мунтяну возглавил правительство 1 ноября 2025 года.

Отставка произошла на фоне правительственного кризиса, длившегося последние две недели. Причиной стали выявленные нарушения при трудоустройстве на госпредприятиях, необоснованные выплаты работникам и другие злоупотребления.

До назначения нового правительства Кабинет министров Молдовы будет работать в статусе исполняющего обязанности.

Фото: Alexandru Munteanu

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