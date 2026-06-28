Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вступление страны в ЕС определяется в Брюсселе, а не в Москве, и отдельно подчеркнула проблему незаконного присутствия российских войск в Приднестровском регионе.

Об этом сообщает издание moldpres.md.

Молдова, Приднестровье и вступление в ЕС: что сказала Санду

Майя Санду подчеркнула, что Приднестровский регион является частью Республики Молдова и участвует во всех обсуждениях, касающихся европейского будущего страны.

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Также она отметила, что одной из основных проблем, связанных с Приднестровским регионом, остается незаконное присутствие российских войск на территории Республики Молдова. По ее словам, этот вопрос постоянно поднимается как в Кишиневе, так и европейскими партнерами.

– Приднестровский регион – часть Республики Молдова, поэтому, конечно, мы это обсуждаем. Самая большая проблема – незаконное присутствие российских войск. Понятно, что каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они её поднимают. Надеемся, что вместе мы сможем это решить, — заявила Майя Санду.

Президент Молдовы выразила надежду, что в случае возможных переговоров о завершении войны в Украине Европейский Союз также может принять во внимание приднестровскую проблему, в частности — обсудить мирный вывод российских военных из региона.

Санду обратила внимание и на случаи задержания молдавских граждан на левом берегу Днестра, которые, по её словам, лишены свободы без законных оснований. Президент сказала, что власти пытаются урегулировать эти ситуации в рамках диалога между Кишиневом и Тирасполем при поддержке ОБСЕ.

– Иногда нам это удается, иногда – нет. Сейчас есть несколько человек, освобождения которых мы не можем добиться, но правительство будет продолжать прилагать усилия, – подытожила лидер Молдовы.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, на территории самопровозглашенного Приднестровья находится около 2,5 тыс. российских военных.

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