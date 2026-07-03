Прем’єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну оголосив про відставку уряду. Кабінет міністрів продовжить виконувати свої повноваження до формування нового складу.

Про це Мунтяну повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

Уряд Молдови пішов у відставку

За його словами, він погодився очолити уряд із наміром сприяти позитивним змінам у країні, однак вирішив скласти повноваження, коли зрозумів, що більше не може виконувати свої обов’язки відповідно до власних принципів і переконань.

Зараз дивляться

Також Мунтяну подякував членам уряду, їхнім командам і всім державним службовцям, які, за його словами, працювали професійно та сумлінно.

Він наголосив, що й надалі служитиме Молдові незалежно від того, яку посаду обійматиме чи в якій сфері працюватиме.

Олександр Мунтяну очолив уряд 1 листопада 2025 року.

Відставка відбулася на тлі урядової кризи, що тривала останні два тижні. Причиною стали викриті порушення під час працевлаштування на держпідприємствах, необґрунтовані виплати працівникам та інші зловживання.

До призначення нового уряду Кабінет міністрів Молдови працюватиме у статусі виконувача обов’язків.

Фото: Alexandru Munteanu

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.