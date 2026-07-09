В ночь на 9 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов РФ. Среди пораженных целей – 12 танкеров, буксир, сухогруз, нефтеналивной терминал в Ростовской области и склад боеприпасов на временно оккупированной Луганщине.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атаки Украины по целям в РФ

По данным военных, в акватории Азовского моря поражены 12 танкеров, один буксир и один сухогруз, которые Россия использовала для обеспечения своих войск горюче-смазочными материалами.

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Кроме того, эти суда были вовлечены в транспортировку нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и обеспечивали экспорт энергоносителей, являющихся одним из источников финансирования войны против Украины.

В Генштабе отметили, что окончательные результаты поражения и масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

Также под удар попал нефтеналивной терминал Юг Руси в городе Батайск Ростовской области РФ. По информации Генштаба, после атаки на территории предприятия возник пожар.

Украинские военные отмечают, что этот объект используется для перевалки нефтепродуктов на экспорт, обеспечения топливом российских войск на Южном направлении, а также получения валютных поступлений, направляемых на финансирование вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, Силы обороны поразили склад боеприпасов российских войск в районе Сорокино на временно оккупированной территории Луганской области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что идет оценка последствий ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 597-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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